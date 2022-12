Weingut gehört 5.239 Aktionären

Werbung

Sehr gut gelaufen ist die Zeichnungsfrist bei Europas erstem Weingut, das zu einer Aktiengesellschaft wurde, um vielen Weinfreunden und Kleinaktionären zu gehören.

Georg Klein vom Weingut Dürnberg informierte die Zeichner über den erfolgreichen Abschluss und darüber, dass 5.239 Weinfreunde zu Aktionären und Miteigentümern geworden sind und das Maximalkapital von sechs Millionen Euro gezeichnet haben.

Es war ja von Anfang an klar, dass es keine Großaktionäre bei der Zeichnung geben soll. Der Betrag war mit 5.000 Euro beschränkt, um so vielen Kunden die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. Wer noch keine Aktien hat, hat noch eine kleine Chance, wenn nämlich Zeichner den gezeichneten Geldbetrag nicht einzahlen. Für so frei werdende Aktien ist es möglich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Näheres unter www.duernberg.at.

3.097 Aktionäre, das sind 63,7 Prozent, kommen aus Österreich, 1.638 aus Deutschland und die restlichen 504 aus 14 weiteren EU Ländern. „Damit ist Dürnbergs Crowd Funding Kampagne die mit Abstand erfolgreichste je in Österreich gelaufene Crowd Financing Eigenkapital Emission“, freut sich Georg Klein. „Unsere gesamte Mannschaft ist von diesem Ergebnis der Kapitalerhöhung überwältigt“, betonte er.

