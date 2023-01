Weißes Kreuz wird restauriert

Das weiße Kreuz am Kreuzberg hat für die Falkensteiner ganz große Bedeutung. Jährlich führt der Kinderkreuzweg auf dem steilen Weg hinauf. Aber auch die Falkensteiner Familien gehen gemeinsam am Ostersonntag um 6 Uhr früh auf den Kreuzberg hinaus. Auch in der Falkensteiner Hymne ist das weiße Kreuz erwähnt. Mit der Strophe „Vom Kreuzberg winkt das Zeichen der Christen.....“ wird das weiße Kreuz besungen.

Es wurde zuletzt 2001 von Heinrich Jupp umfassend saniert. Damals wurden auch die Statuen restauriert, welche mit dem Hubschrauber runtergeflogen wurden. Um bis Ostern das Kreuz in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, haben Freunde von Roman Bayer gemeinsam die Initiative ergriffen und das Kreuz abgebaut und zur Restaurierung ins Tal getragen.

„Der Kreuzberg gehört zu uns, er ist uns Falkensteinern etwas ganz Wichtiges. Adolf Reichart hat mit seinen Marterlführungen viel bewegt und bei seinen Touren auch immer wieder auf das wohl markanteste Wegkreuz hier am Kreuzberg hingewiesen. Es ist für uns auch in der heutigen Zeit ein Zeichen, sich auf die eigene Religion zu besinnen und sie hochzuhalten“, hob Roman Bayer hervor.

