„Meine“ Firmenkarte, aber nicht meine Firma: Weinviertler vor Gericht

Als sehr dankbarer Arbeitnehmer hat sich ein 40-jähriger Lagerarbeiter und Staplerfahrer für seinen Arbeitgeber (37) in Großebersdorf nicht herausgestellt. Per ersten Oktober eingestellt, begann er bereits am 25. Oktober, die Firmenkreditkarte für seine Zwecke zu verwenden - insgesamt sechs Mal. Auf rund 2.800 Euro summierte sich das behobene Geld, bis der gewerbsmäßige Betrug aufflog, für den der 40-Jährige am Landesgericht Korneuburg angeklagt war.

„Ich bekenn mich absolut schuldig“, macht der Mann kein Federlesen mit seiner Verantwortung. Er habe nicht an die Konsequenzen gedacht und geglaubt, dass das behobene Geld ohnehin vom Lohn abgezogen würde. Natürlich interessierte Richterin Lydia Rada, wofür der Mann das Geld verwendet hatte. Ein Thermenaufenthalt mit seiner Tochter, war die Antwort des 40-Jährigen, der sich vor Gericht auch bereit erklärte, den Schaden wiedergutzumachen, „das bin ich ihm schuldig“, den 37-jährigen Chef der Firma meinend.

„Ein armer Hund“, aber dreifach vorbestraft

„Er ist ein armer Hund und ich möcht ihm nix Böses“, zeigte sich der 37-Jährige Chef verständnisvoll bei seiner Aussage im Zeugenstand. Was Rada aber auch auffällig fand, war, dass sich der Angeklagte jeweils nach den Behebungen krank gemeldet hatte in der Firma. „Krank waren's nicht“, hielt die Richterin fürs Protokoll fest. Drei bedingte Vorstrafen, davon eine einschlägige aus dem Jahr 2018 machten das Bild für Rada rund.

Das Urteil lautete auf ein Jahr Freiheitsstrafe, davon drei Monate unbedingt. Damit hatte der 40-Jährige wohl nicht gerechnet, wie sein angstgeweiteter Blick zur Richterin verriet. „Schauen 'S mich nicht so verzweifelt an, sie können eine Fußfessel beantragen“, versuchte Rada dem Mann die Realität des Urteils näherzubringen. Und sie ergänzte: „Ein viertes Mal nur bedingt geht nicht.“ Das änderte wenig an der Weltuntergangsstimmung des Verurteilten nach der Verhandlung.

