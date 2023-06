Der Bürgermeister war eines der ersten Kindergartenkinder

Für Bürgermeister Josef Kerbl, der hier selbst eines der ersten Kindergartenkinder war, waren diesmal die Kinder die wichtigsten Ehrengäste. Ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre: 1972 war Baubeginn und schon im Herbst 1973 startete die erste Gruppe mit 36 Kindern mit Kindergartenleiterin Dagmar Kastner und Helferin Theresia Heß, die auch anwesend waren. „Könnt ihr euch vorstellen, dass ich hier auch einmal ein Kindergartenkind war?“, fragte er die Kinder und mit Blick in die Zukunft wünschte er ihnen gleich eine schöne 100-Jahr Feier in 50 Jahren. „Der Pepi war ein braves Kindergartenkind“, bestätigte dann Dagmar Kastner.

Nach etlichen Umbauten, einem Bewegungsraumzubau, neuer Fassade mit Dämmung, neuer Gartengestaltung und dem Zubau für die erste Tagesbetreuung „Kindernest“ können hier die Kinder gut betreut werden, denn auch der neu gestaltete Garten lässt mit seinen Spielgeräten alle Kinderherzen höherschlagen. Nicht nur das Gebäude hat sich in den letzten 50 Jahren verändert, auch die Betreuung der Kinder selbst. „Wurden vor 50 Jahren noch insgesamt 40 Kinder in der Gruppe betreut, so ist heute die Anzahl auf 24 und wird demnächst sogar auf 22 sinken. Haben die Kinder vor 50 Jahren noch alle dasselbe gemacht, so wird heute auf individuelle Betreuung geachtet und geturnt wird im eigenen Bewegungsraum. Das Essen wird geliefert und nicht mehr von der Kindergartenköchin zubereitet. Das Mittagsschläfchen muss nicht mehr gemacht werden – außer das Kind will unbedingt rasten“, erzählte Kindergartenleiterin Helga Eisenhut.

Sie bedankte sich außerdem für die gute Zusammenarbeit bei dem Team der Tagesbetreuung und der Gemeinde. Dafür überreichten die Kindergartenkinder selbst bemalte und mit Süßigkeiten gefüllte Häferl. Nun waren die ganz Kleinen an der Reihe: die Kinder, die das Kindernest besuchen sangen – mit Unterstützung der Kindergartenkinder was sie alles gerne hier machen: winken, rollen, stampfen und hüpfen.

Der Sonnentanz beendete den Festakt der Feier an der auch Pfarrvikar Lukas Rihs, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Vizebürgermeister Wolfgang Riener, der Bürgermeister der Nachbargemeinde Gaubitsch Franz Popp, Bürgermeister a. D. Karl Nagl und die Ehrenbürgerin und langjährige Kindergartenleiterin „Tante Fini“ Josefine Höß teilnahmen.