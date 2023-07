Gemeindegebäude werden künftig besser versichert

Bereits in einer der letzten Sitzungen wurde darüber gesprochen, dass die gemeindeeigenen Gebäude von Gemeindeamt, über Feuerwehr, Aufbahrungshalle und die Gebäude in der Winkelau nicht optimal versichert seien und einer Überprüfung und Aufstockung bedürfen. Leider überraschte dann noch vor einer Optimierung ein Starkregen die Gemeinde Loosdorf. Dadurch wurde der Theaterstadel, Teile der Einrichtung, der Vorplatz und das Gasthaus stark in Mitleidenschaft gezogen.

„Der Gesamtschaden wurde bereits geschätzt und beträgt 100.000 Euro. Der Fußboden muss neu gemacht werden, die Mauer neu gestrichen und der Vorplatz saniert werden“, erzählt der Bürgermeister. Überzeugt hat dann alle das Argument, welches geschäftsführender Gemeinderat Andreas Böhm (ÖVP) vorbrachte: Dass in Zukunft Starkregen nicht weniger werden würde und nicht verhindert werden könne. Daher stimmten die Gemeinderäte dann für die Aufstockung der Versicherungsprämie, die sich jährlich um 386 Euro auf 2.486 Euro erhöhen wird.

Weitere Beschlüsse

Förderung für E-Bikes. Einem Antrag auf gemeindeeigene Förderung für den Ankauf eines Elektrorades stimmten alle zu. Insgesamt wurden in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt elf Förderungen und im Jahr 2023 schon neun ausbezahlt.

Straßensanierung. Die Kleine Zeile und die Straße vor dem Schloss bis zur Kirche in Loosdorf, sowie ein Teil des Gehsteiges in Friebritz sollen saniert werden. Dazu hatte die Gemeinde im Vorfeld insgesamt fünf Firmen um Angebote gebeten. Drei Anbote lagen nun zur Abstimmung bereit. Aufgrund der großen Preisdifferenz zu den Mitbewerbern fiel die Abstimmung einstimmig für die Firma Held und Francke mit einem Gesamtbetrag von rund 185.000 Euro aus.

Keine Funk-Wasserzähler. Funkwasserzähler wären eine technische Errungenschaft und eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe in der Gemeinde und Bürger, denn diese müssten ihre Wasserzähler nicht mehr selber ablesen. Amtsleiter Gerald Meißl berichtete über die mögliche Umstellung und die erforderlichen Kosten für den Austausch der vorerst fälligen 120 Wasserzähler auf das neue System.

Insgesamt müssten in den nächsten fünf Jahren 500 Wasserzähler in der Gemeinde getauscht werden. Die Kostenaufstellung gegenüber den Kosten für die herkömmlichen Wasserzähler, sowie der Aufwand der Mitarbeiter überzeugte nicht wirklich. Da es auch noch keine andere Gemeinde mit Erfahrungswerten im Land um Laa gibt, beendete Vizebürgermeister Wolfgang Riener (ÖVP) die Diskussion und stellte den Antrag beim alten System zu bleiben. Mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat vorläufig auf die Funktechnologie zu verzichten.