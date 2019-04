Ran Jakob Flam war letzten Dienstag wieder im Weinviertel, sozusagen auf Spurensuche nach seiner familiären Vergangenheit. Seine Großeltern betrieben einst eine Greißlerei in Herrnbaumgarten. Fast alle seine Tanten und Onkeln sind in Herrnbaumgarten geboren. Nur Onkel Ernst erblickte 1896 in Garschöntal (heute Uvaly/Tschechien) das Licht der Welt.

Großvater Jacob Feldsberg, 1863 in Nikolsburg geboren, war jüdischer Kaufmann und Vater von sechs Kindern. Der Großvater selbst, die Onkeln Ernst, Alfred und Tante Mathilde kamen während der Naziherrschaft in Buchenwald und Litzmannstadt um. Tante Emilie ist 1940 auf der Flucht nach Haifa vor dem Regime ertrunken. Einzig Onkel Julius verstarb 1931 im Wilhelminenspital.

Die Mutter von Jakob Flam hingegen, ging nach der Hochzeit mit Josef Flam 1933 nach Palästina, wo 1948 Ran Jakob Flam geboren wurde. Heute lebt dieser in den USA. Sein Sohn Sahaf Flam aus Israel war vor einem Jahr ebenfalls in Herrnbaumgarten, um mehr über die Geschichte seiner Vorfahren zu erfahren.

Greißlerei war auch NSDAP-Parteilokal

Bei der Spurensuche geholfen hat von Anfang an die Gemeinde Herrnbaumgarten. Sie knüpfte Kontakte. So war es diesmal möglich, die ehemalige Greißlerei des Großvaters zu besuchen. Das Gebäude ist heute renoviert und zeitgemäß instandgesetzt. Aber den Eingang, wo der Kaufmannsladen war, gibt es noch immer. Nach der Greißlerei war in dem Gebäude ein NSDAP-Lokal, bis in die 70er-Jahre die Gendarmerie und heute ist es ein reines Wohnhaus. Die Nachbarn erzählen, dass im Garten hinter dem Haus einmal ein großer Obstgarten war.

Weiters wurde in Schrattenberg „In der Burg“ ein Platz besucht, wo es ebenfalls eine Greißlerei gab, die von einem Feldsberg, einem weitschichtigen Verwandten des Großvaters, betrieben wurde. Fritz Kaufmann, der als Dolmetsch fungierte, hatte ein altes Foto des Ladens mit dabei. Ebenso wurde dann in Herrnbaumgarten ein Platz besucht, wo der Großvater einen Weinkeller hatte.