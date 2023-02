Aloahe am Stronsdorfer Gemeindeamt

Für ein buntes Faschingskostüm bastelte Karin Gepperth Wochen zuvor für alle Mitarbeiterinnen bunte Baströckchen. Mit einer Blumenkette, Sonnenbrille und mit Hawaiihemd waren alle perfekt im Aloahe–Feeling.

Aloha he wird in Hawaii als Grußformel beim Kommen und Gehen verwendet und bedeutet: Liebe, Zuneigung, Nächstenliebe, Mitgefühl, Sympathie oder Freundlichkeit. Freundlich sind die Mitarbeiter auch an allen anderen Tagen des Jahres – ob die Parteien am Faschingsdienstag mit Aloha he begrüßt wurden, konnte nicht ermittelt werden. Aber aufgrund der guten Stimmung war fast Meeresrauschen zu hören und fürs Foto wurde sogar getanzt.

