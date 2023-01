„LAArisch guat“: Narren, deftige Witze und coole Choreografien

Werbung

Nach drei Jahren Pause laden die Laaer Faschingsfreunde wieder zu ihren Narrensitzungen - die Ingredienzien sind auf Vorcorona-Niveau. Neben Neubauers Philosophikum über das Älter werden beim Mann, waren wieder einmal die Choreografien der Mädchengarde der Hingucker:

Zu "The Greatest Show“ und „Pitch Perfect“ boten sie wieder eine souveräne Bühnenshow. Neue Chefin ist Jasmin Neubauer, für Nathalie Schmid ist das heurige Jahr die Abschiedstour: Nach 20 Jahren beendet sie ihre Garde-Karriere. Die Kindergarte hat ihr Repertoire mit Hebefiguren aufgewertet und alleine eine eigene Choreografie zu ABBAs "Money, Money, Money" einstudiert, einfach süß ist der kleine Nachwuchs bei den Tanzzwergen.

Regelrecht gesittet gibt sich heuer das Männerballett: Zu „I’m a Barbie Girl“ zeigten sie, was herauskommt, wenn man Barbie und Ken auf Wish bestellt. Zu den Melodien von „Top Gun“, bewiesen sie, dass man auch ohne Jet ein Überflieger sein kann. Souverän: Alexander Jaros als Tom Cruise hatte beide Choreografien mit seinem Männern einstudiert.

Deftig waren auch die Einblicke in das Familienleben der Neubauers: Papa Sascha und Tochter Jasmin verrieten Details aus ihren Generationenkonflikten, Dr. Sheppad (Karl Schuppler) zeigte, dass der Ärztemangel auch seine guten Seiten hat. Was tut sich in der Laaer Stadtpolitik? Narrenbürgermeister Karl Lippert wusste diverse Anekdoten über Bürgermeisterin Brigitte Ribischs mobile Umkleidekabine, Vizebürgermeister Georg Eigners Miniflugzeugsteuerkünste und Niko Nikodyms Navigationsfähigkeiten. Lipperts Fazit zu den für die Narren verlorenen Jahren: „Das haben wir von Corona. Mit Hubertus wäre das nicht passiert.“

Ehrungen: Wegen der Corona-Pause war heuer die Anzahl der zu ehrenden Mitglieder groß:

BÖF (Bundesverband der österreichischen Faschingsgilden) Garde-Verdienstmedaille Silber: Cornelia Wolf

BÖF Garde-Verdinestmedaille in Gold: Melanie Dietler, Barbara Lehner, Jasmin Neubauer, Marion Rogler.

BÖF Bundesverdienstorden: Bianca Strobl, Katrin Kriehuber, Philipp Appeltauer, Christoph Hummel.

11er-Miniatur zum Bundesverdienstorden: Sabine Lippert, Herbert Haupt.

22er-Miniatur zum Bundesverdienstorten: Herbert Nikodym, Sascha Neubauer, Karl Lippert.

Weitere Narrensitzungen: 20. und 21. Jänner, jeweils 19.33 Uhr im Volksheim Laa.

Karten: 0680 23 43 773

Infos: www.laaer-faschingsfreunde.at

