Food Coop: Einkaufsgemeinschaft hat in Mistelbach neues Lokal

Die 2019 erste im Weinviertel gegründete „food coop“ hat nach vier Jahren ein neues Lokal in Mistelbach gefunden. Rund 30 Haushalte sind derzeit Mitglied bei der Einkaufsgemeinschaft „FC Guad“, die Bio-Lebensmittel aus der Region kauft. Bewusst bio und regional, um dadurch landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen sowie Verpackung und CO₂ einzusparen.

Da der Verein den Einkauf und die Abwicklung organisiert, können die Produkte zu Ab-Hof-Preisen abgegeben werden. Durch die stetig wachsende Mitglieder-Zahl wurde ein größeres Lokal notwendig, das dann in zentraler Lage in Mistelbach gefunden werden konnte. Viele Mitglieder haben angepackt, um das seit acht Jahren leerstehende Lokal zu renovieren.

Am 5. April wurde beim Abhol-Tag ausgiebig gefeiert. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft direkt an die food coop wenden: fc-guad@outlook.at

