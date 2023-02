Fehlalarm: Kein brennendes Auto am Einsatzort

Eigentlich hätten die Freiwilligen Feuerwehren Gaweinstal und Schrick gestern Nachmittag (6. Februar) einen Fahrzeugbrand auf der A5 in Fahrtrichtung Wien vorfinden sollen, zumindest lautete die Alarmierung so. Die Einsatzkräfte rückten also aus und erreichten die besagte Stelle auf der Nordautobahn innerhalb weniger Minuten. Nur: Es befand sich dort kein brennendes Fahrzeug.

Die Feuerwehren fuhren die A5 wieder ab und hielten Rücksprache mit der Bezirksalarmstelle, anschließend mit dem Polizeinotruf. Es stellte sich heraus, dass sich das brennende Auto auf der S1 im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Gerasdorf befand. Das Feuer konnte in der Zwischenzeit mit dem Feuerlöscher gelöscht werden.

Die ausgerückten Feuerwehren, darunter auch die Gerasdorfer, wurden aus diesem Grund nicht mehr benötigt – die Mitglieder konnten alle wieder einrücken.

