Atzelsdorf: Truthahn-Bauer Hackl will verkaufen

„Nein, finanzielle Probleme stehen nicht hinter dem Schritt, sich von der Anlage trennen zu wollen“, sagt Wolfgang Hackl, Landwirt, Marillenbauer und gelernter Agrarökonom. Alle Partner des Projektes „Happy Turkey“, auch die Banken, stünden voll hinter dem Projekt. Etwaige Zinserhöhungen waren vor einem Jahr schon absehbar und seien in die Kalkulation einpreist worden.

Ausschlaggebend für Hackl ist die Marktlage: Obwohl die Marktabdeckung mit heimischem Putenfleisch so gut wie nicht vorhanden ist, ist es für heimische Produzenten schwer, in die Supermarkt-Regale zu kommen. Eine große heimische Supermarktkette hat die Produkte des Truthahnfleisch-Vermarkters Wech aus dem Sortiment genommen; Hackl hat einen Liefervertrag mit dem Kärntner Unternehmen. In dieser Frage vermisst Hackl die Unterstützung aus der Politik: „Es wird immer gesagt, dass Großküchen heimische Produkte verwenden sollen. Und dann machst du bei einer Ausschreibung mit und hast keine Chance“, sagt Hackl, der nach wie vor überzeugt ist, dass die Konsumenten eher zu heimischen Produkten greifen würden: „Bei den Marillen klappt das ja auch“, sagt der Marillen- und Truthahn-Bauer.

„Jederzeit könnte jemand einbrechen!“

Sauer stoßen dem Putenproduzenten auch anhaltende Proteste von Tierschützern gegen die ganze Branche auf: „Ich war noch nicht betroffen, aber es könnte jederzeit sein, dass ein Tierschützer in meine Anlage einbricht und mich als Tierquäler hinstellt“, sagt Hackl. Und weiter: „Dem passiert dann nichts, aber wenn ich ihn ertappe und mich wehre, mache ich mich strafbar.“ Auch hier vermisst Hackl die Unterstützung von der Politik, die die Produzenten besser schützen müsse.

Bis wann will der Atzelsdorfer seine Putenproduktion verkauft haben? „Ich hab keinen Druck“, sagt Hackl, da finanziell ja alles in Ordnung sei: „Aber mir bleibt nichts anders übrig, wenn es keinen Absatzmarkt für unser Produkt gibt.“

Wolfgang Hackl hatte seine Putenzucht am Ortsrand von Atzelsdorf im Vorjahr eröffnet. In drei Hallen ist Platz für 25.000 Tiere. Das Futter kommt von den eigenen Feldern, die Energie für die Anlage kommt von einem Blockheizwerk und und PV-Anlagen am Dach. Das Grundstück hat 16.000 Quadratmeter Nutzfläche, auf dem ein Aufzuchtstall und zwei Mastställe stehen, den Preis gibt's auf Anfrage.

