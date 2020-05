Offizielle Florianifeiern wurde in ganz Niederösterreich abgesagt und so konnten die Feuerwehrmitglieder in der Region via Livestream beim Dankgottesdienst des Pfarrverbandes Poysdorf mit dabei sein.

Als Dankeschön überreichte Harald Schreiber Bernd Kolo ein T-shirt mit dem Heiligen Florian. Der heilige Florian beschütze dich ist auf dem eigens angefertigten Leibchen zu lesen.