Der SCU Schrattenberg feiert heuer 70 Jahre Bestand und da gibt es neben dem Open Air mit der Moutain Crew, Marina Marx und Marie Reim am 30. Juni in der Kellergasse Burg, auch mehrere andere Feste. So war am Freitag im Saal des Jugendheims Trachtenparty angesagt. Viele Lederhosen und Dirndln unterhielten sich prächtig dabei, bis in frühen Morgen.

