„Tafeln im Weinviertel“ nahezu ausverkauft

Beim „Tafeln im Weinviertel“ verwöhnen unter freiem Himmel Weinviertler Spitzenköche und Winzer die Gäste an langen, weiß gedeckten Tafeln mit einem 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung. Seit dem Start im Jahr 2011 entwickelte sich „Tafeln im Weinviertel“ stetig weiter. Diese kulinarische Veranstaltungsreihe bietet fünf-gängige Menüs inklusive Weinbegleitung und musikalischer Umrahmung unter freiem Himmel an außergewöhnlichen Plätzen des Weinviertels. „Mit Tafeln im Weinviertel haben wir ein originelles und einzigartiges Produkt im Angebot. Die starke Nachfrage, die ausgezeichnete Buchungslage sowie die Besucherzahlen unterstreichen dies“, so Hannes Steinacker, Geschäftsführer des Weinviertel Tourismus.

2023 fand bereits die zwölfte Tafel-Saison statt: 2020 musste aufgrund von Corona pausiert werden. Neben altbekannten Klassikern standen in der diesjährigen Saison auch einige Premieren hinsichtlich der Location auf dem Programm. „In Summe wurden 25 Termine organisiert. Mehr als 2.000 Gäste, eine Auslastung von rund 95 Prozent und zahlreiche restlos ausverkaufte Termine untermauern den Erfolg“, erläutert Johannes Pleil, Projektleiter beim Weinviertel Tourismus. „Tafeln im Weinviertel“ hat sich längst weg von einer reinen Kulinarik-Reihe hin zu einem kompletten Urlaubsangebot entwickelt. In Summe waren in der heurigen Saison mehr als 100 Betriebe der Region beteiligt – von Gastronomen und Winzern bis zu Beherbergern und Taxitransport-Unternehmen. Rund die Hälfte der 2.000 Besucher stammt von außerhalb des Weinviertels, wobei hier im Bundesländerranking Wien vor dem restlichen Niederösterreich und Oberösterreich führt. Aus allen Bundesländern Österreichs sowie aus Deutschland, Tschechien und Belgien konnten Gäste verzeichnet werden.

Neben den quantitativen Werten zeigen auch die qualitativen Ergebnisse einer Gäste-Befragung den Erfolg der Saison 2023: Durchschnittlich wurde „Tafeln im Weinviertel“ mit 9,1 von 10 Sternen bewertet, mehr als die Hälfte der Befragten hat die Höchstpunktezahl von 10 Sternen vergeben, die Weiterempfehlungsrate liegt bei rund 98 Prozent. „Dank gilt neben all den beteiligten Betrieben auch unseren Partnern und Sponsoren. Vöslauer, Julius Meinl Kaffee und die Bäckerei Geier sind bereits langjährige und renommierte Partner, die uns und unser Produkt ‚Tafeln im Weinviertel‘ auch heuer wieder unterstützten“, freut sich Johannes Pleil über den Gemeinschaftserfolg der gesamten Region.

Nach der Saison ist vor der Saison: Für 2024 starten bereits die Vorbereitungen, gemeinsam mit interessierten Betrieben werden die Termine und Angebote erarbeitet, die ab Anfang Dezember 2023 unter www.tafeln-im-weinviertel.at abrufbar und buchbar sein werden.