Ja, sicher wurde „Les Misérables“ schon einmal auf der Felsenbühne Staatz gespielt – und zwar 2006. Dennoch schaffte es das Team um Intendant Werner Auer, einen wunderbaren Abend daraus zu zaubern.

Da wäre zum ersten das riesige Bühnenbild, erneut umgestaltet von Jack Hamal und seinen Helfern, das mit allerhand technischen Finessen schnellste Szenenwechsel erlaubt und durch seine Gestaltung einen unaufdringlichen, aber stets passenden Hintergrund ergibt. Spannender Effekt heuer: Die riesigen Barrikaden, die sich mit sämtlichen toten Studenten scheinbar mühelos hinter die Kulissen schieben lassen. Die Farbtupfer darauf sind neben den fantastischen Lichtstimmungen, die zahlreichen und stimmigen Kostüme, die das Leben eines desolaten Paris des beginnenden 19. Jahrhunderts auferstehen lassen.

„Eine Premiere, wie sie nicht besser laufen könnte: Top motiviertes Ensemble, Orchester und Team und großartige Stimmung.“Facebook-Post von Werner Auer nach der Premiere

Doch die triste Geschichte des Jean Valjean würde nicht so mitreißen, wenn es da nicht die weltberühmte Musik gäbe. Und Komponist Claude-Michel Schönberg macht es den Sängern nicht einfach. Umso mehr ist es ein Genuss, den Stimmen zuzuhören. So begeistert heuer – zum ersten Mal in Staatz – Darius Merstein-MacLeod in der Hauptrolle des Jean Valjean, der mit seiner Stimme mühelos eine ganze musikalische Welt einfangen kann. Werner Auer hatte diesmal die strenge Rolle des Gegenspielers, Inspektor Javert, übernommen. Rund um die beiden Bühnenprofis war eine wunderbare Schar junger, frischer Stimmen zu hören: Anna Burger als tragische Figur Fantine, Cassandra Schütt als unglücklich liebende Eponine und Steffi Regner als naive Cosette. Lukas Weinberger zeigte sich als Marius hin- und hergerissen zwischen Liebe und Kampf und Pablo Grande war ein temperamentvoller Studentenführer Enjolras.

Nicht nur stimmlich, sondern auch darstellerisch ein richtiges Vergnügen war das Gaunerpärchen Thenadier mit Sonja Atlas, die diese Rolle auch schon 2006 in Staatz dargestellt hatte. Sehr berühren konnte auch der junge Nils Bolt als Gavroche. Unterstützt wurden die Sänger von einem spielfreudigen Ensemble von Sängern und Tänzern, angeleitet von Eva Klug und Doris Graf-Sommer. Die wunderbare Musik selber kam von einem kleinen, feinen Orchester unter Gregor Sommer, das auch kleine Solostellen herausgearbeitet hat.

Das Musical „Les Misérables“ wird auf der Felsenbühne Staatz noch bis 11. August gespielt, doch da sämtliche Vorstellungen ausgebucht sind, wurde für 5. August noch eine Zusatzvorstellung eingeschoben.

