„Die notwendigen Vorlaufzeiten zur Vorbereitung einer derartigen Großproduktion lassen ein noch längeres Zuwarten auf eventuelle Entscheidungen nicht mehr zu“, begründet die Gemeinde Staatz auf ihrer Website diesen Schritt. Es fehle die nötige Planungssicherheit im Hinblick auf Verordnungen, Sicherheitsmaßnahmen und Besucherhöchstgrenzen.

Die bereits gekauften Tickets behalten sitzplatzgenau ihre Gültigkeit für die Ersatzvorstellungen 2022. Weitere Informationen dazu finden sich auf www.felsenbuehne-staatz.at/tickets.

Allerdings gehen die Kulturfans dennoch nicht leer aus: Die Felsenbühne bietet – unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Richtlinien – ein Ersatzprogramm. Gezeigt wird die Musicalshow „The Show Must Go On“ (23., 24., 30., 31. Juli, 6. und 7. August, jeweils 20.30 Uhr). Zum Abschluss der Saison (8. August, 20 Uhr) ist außerdem das Konzert „Las Vegas Legends unter Sternen“ mit Stella Jones, Andy Lee Lang, Werner Auer und der Tom Henkes Big Band geplant.

Wichtig: Bereits erworbene Karten von „Sister Act“ und „Musical unter Sternen“ gelten nicht für das Ersatzprogramm, da die Sitzplatzanzahl coronabedingt halbiert werden muss.

Der Ticketverkauf für „The Show Must Got On“ und „Las Vegas Legends unter Sternen“ startet am Montag, 12. April, um 8 Uhr.