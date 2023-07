Die Freiheit, die Liebe und ein sensationeller Zorro

„Zorro kennt man. Und die Musik der Gipsy Kings kennt man auch. Trotzdem ist es ein Wagnis, ein Musical, das man nicht so kennt, auf die Bühne zu bringen“, sagt Staatz-Intendant Werner Auer. Das Festival habe aber den Polster, nicht auf Quote programmieren zu müssen. Insofern war die Tatsache, dass bei der Premiere Restplätze frei blieben zwar etwas, das man in Staatz in den vergangenen Jahren nicht mehr gekannt hatte, aber kein großer Schaden.

Zorro war eines der Stücke, die Auer schon auf die Felsenbühne in Staatz bringen wollte, als er es erstmals in London gesehen hatte. Die Umsetzung ist sehenswert.

Noch eine Novität: Der Intendant mit Abo auf die Bösewichtrollen und dunkler Kleidung spielt heuer einen Guten: Als Sergeant Garcia kann er auch sein komödiantisches Können auspacken - und hilft schlussendlich Zorro, damit das Gute im mexikanischen Kalifornien siegt.

Sensationell böse Stefan Bleiberschnig als Zorro und André Bauer als sein böser Konterpart Ramon, der schon mal einen eigenen Soldaten mit Kopfschuss hinrichtet, weil er falsch singt. Sehenswert der finale Fechtkampf, ganz im Mantel-Degen-Stil. Großartig auch die beiden Damen: Anna Burger als Luisa und Victoria Demuth als Inez.

Regionale Unterstützung bekommen die Profis heuer vom lokalen Nachwuchs: Emil Sommer spielt den jungen Ramon - er stand heuer schon bei „Die lustige Witwe“ in Wilfersdorf auf der Bühne. Marie Denner gibt den jungen Zorro und Sophie Siquans die junge Luisa. Beide sangen im Vorjahr die Regionsschnecke „RuWi“ beim gleichnamigen Musical. Auch sie - sowohl im Gesang, als auch bei den Fechtkämpfen souverän.

Nicht so einfach in der Umsetzung war der musikalische Teil: Das Orchester wurde abgespeckt auf elf Personen und durch einen Flamenco-Spezialisten verstärkt. Bis zur Premiere entdeckten musikalischer Leiter Gregor Sommer und seine Musiker in den Noten immer wieder Details, die so nicht zum Notenmaterial der Musikerkollegen passten - die Profis im „Aquarium“, wie die Unterkunft des Orchesters in Staatz liebevoll genannt wird, meisterten das perfekt.

Kostüme und Bühnenshow: sehr bunt, sehr abwechslungsreich, sehr flott. Mit den LED-Kulissen sind Effekte möglich, die den Wow-Faktor des Staatzer Kalkfelsens im Hintergrund noch multiplizieren.

Fazit: Kurzweiliges Sommervergnügen ab der ersten Szene mit mitreißender Latino-Musik, großartigen Schauspielern, und wie immer: dem beeindruckenden Kalkfelsen aus Kulisse.

Weitere Vorstellungen gibt's am 27., 28., 29. Juli, 3. 4., 5., 11. und 12 August, jeweils um 20.30 Uhr.

Karten unter www.noen.at/ticketshop und shop.eventjet.at