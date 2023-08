Laa: Im Sommer in den Beruf reinschnuppern

Dieses Jahr unterstützen im Juli, August und September insgesamt 26 Schüler und Studierende die Gemeinde Laa an der Thaya. Gearbeitet haben diese im Rathaus, am Bauhof, sowie bei der Reinigung in Kindergärten und Schulen und in der Nachmittagsbetreuung.

„Es ist wichtig, jungen Menschen Perspektiven zu bieten und durch diesen Einblick in die Berufswelt die Offenheit und Freude an der Arbeit zu fördern und neben dem ersten Geldverdienen auch die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt aufzeigen zu können“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Zusätzlich arbeiten mit Hilfe des AMS nun 13 Aushilfen am städtischen Bauhof. Hierbei sind sie für die Grünraumpflege zuständig. Die Stadtgemeinde hilft dadurch Älteren, Wiedereinsteigern oder Langzeitarbeitslosen beim Integrieren in den kommunalen Arbeitsmarkt.