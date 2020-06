Fragt man bei den Gemeinden in Mistelbach, Wolkersdorf, Laa und Poysdorf nach, ist die Betreuung für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter für den ganzen Sommer gesichert.

„Wir haben unser Betreuungsangebot aus mehreren Gründen ausgeweitet“, sagt Mistelbachs Kinder- und Jugend-Stadträtin Dora Polke auf Nachfrage. Bei vielen Eltern sei wegen Kurzarbeit und Coronakrise vom Jahresurlaub nicht viel übrig. „Und selbst die Betreuung durch Großeltern ist – bedingt durch Corona – oft keine Option mehr“, sagt Polke.

Im Moment würde eine Erhebung des bestehenden Bedarfs stattfinden. Neben dem auch dieses Jahr stattfindenden Ferienspiel würde der Hort der Volksschule sowie der Kindergarten Schlossberg den ganzen Sommer über offen bleiben, als auch in den drei Wochen zur Ferienmitte, in denen gewöhnlicherweise keine Betreuung stattfindet. Das sei zwar mit einer zusätzlichen finanziellen Belastung für die Gemeinde verbunden, doch man wolle den Eltern und Kindern unter den aktuellen Umständen bei der Betreuung zur Seite stehen.

„Viele Eltern haben ihren Urlaub schon verbraucht, daher steht für uns fest: Es muss eine Möglichkeit geben, die Kinder gut unterzubringen!“ Brigitte Ribisch, Bürgermeisterin in Laa/Thaya

Ähnliches ist von Laa-Bürgermeisterin Brigitte Ribisch zu hören. „Unsere Kindergärten haben - auch dank einer Initiative des Landes - den ganzen Sommer über geöffnet. In den Volksschulen (eine in Laa, eine in Wulzeshofen) übernimmt die Gemeinde die Betreuung selbst, sie werden je nach Bedarf geöffnet werden.“

In der Region um Laa haben die Volksschule in Gaubitsch, die Kindergärten in Unterstinkenbrunn, Stronsdorf und Großharras (bis auf die letzten beiden Ferienwochen) den Sommer über Betreuungsmöglichkeiten. „Viele Eltern haben ihren Urlaub schon verbraucht, daher steht für uns fest: Es muss eine Möglichkeit geben, die Kinder gut unterzubringen“, sagt Ribisch.

Für ausreichende Betreuungsplätze soll auch in Wolkersdorf gesorgt werden, gibt Bürgermeister Dominic Litzka bekannt: „Als Familienvater war es mir in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig, dass wir das Betreuungsangebot in den diversen Kinderbetreuungseinrichtungen von den Kleinstkindern bis zu den Volksschulkindern ausbauen und durch flexiblere Tarifgestaltung attraktiveren. Auch die Anmeldezeiträume wurden ausgedehnt und eine Nachmeldung wird bis zum vollständigen Ausschöpfen der Raum- und Personalressourcen ermöglicht.“ Wolkersdorf werde eine durchgängige Ferienbetreuung anbieten.

Für Poysdorf soll zumindest für die ersten drei Juli- und die letzten drei Augustwochen für jedes Kindergartenkind ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die drei Wochen in der Ferienmitte werde bei „dringender Notwendigkeit“ ein Betreuungsangebot geschaffen werden, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Thomas Grießl.

In den ersten drei Wochen würden dabei alle fünf Kindergärten geöffnet sein, wenngleich der Stadtkindergarten aufgrund von Umbaumaßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung stünde.

Wird ein Betreuungsplatz gesucht, ist ein Anruf bei der verantwortlichen Heimatgemeinde empfehlenswert. Die Gemeinden können dadurch Bedarfsevaluierungen durchführend und entsprechende Plätze sichern.