Natur und Jagd im Niederleiser Wald erleben

„Das richtige Verhalten im Wald und in der Natur will erlernt werden. Und da fängt man am besten schon bei den Kindern an“, erklärt Jagdleiter Thomas Meißl. Deshalb ging das diesjährige Ferienspiel zum Thema „Natur und Jagd erleben“ im Niederleiser Wald über die Bühne.

Rund 55 Kinder und zahlreiche Eltern aus Niederleis und der Umgebung erschienen wissbegierig, um mehr über den Wald und dessen Fauna und Flora zu erfahren. Veranstaltet wurde das bislang bestbesuchte Ferienspiel von der Jagdgesellschaft Niederleis. Jagdleiter Meißl hatte sich im Vorfeld besonders viele Gedanken gemacht, um die Schüler zwischen zwei und zwölf Jahren in den Ferien sinnstiftend zu unterhalten und ihnen zugleich Nützliches mit auf den Weg zu geben.

Spannende Dinge zum Lernen und Entdecken

So war das Ferienspiel in vier Stationen unterteilt. In der ersten Station wurden die heimischen Wildtiere erklärt, in der zweiten besuchte man einen Hochstand, und die größeren Kinder durften sich im Bogenschießen üben. Der dritte Abschnitt bestand aus einem Wanderweg, an dem Tierpräparate von Feldhasen, Fuchs, Marder, Rothirsch, Reh und Wildschwein versteckt waren. Außerdem wurden die Fährten erklärt und die Tiergeräusche interpretiert. An der letzten Station gab es einen Hochstand und eine Futterkrippe. Zudem wurde erörtert, was ein Jäger eigentlich so macht.

Herbert Pichl, der Mistelbacher Bezirksförster, erklärte alle Sachverhalte verständlich, beantwortete die zahlreichen Fragen der Kinder und ging ebenso auf die Fragen der Eltern ein. Die Getränke beim rund drei Stunden andauernden Ferienspiel wurden von der Firma Zimmermann gespendet.

Außerdem sind vor Kurzem drei Insektenhotels gebaut worden. Diese durften im Rahmen des Ferienspiels von den Kindern mit Holz, Stroh und Ziegelsteinen gefüllt werden. Im Herbst sollen sie dann entlang des 7.000 Schritte-Wegs in Niederleis aufgestellt werden und die Kinder nachhaltig an das im Ferienspiel Gelernte erinnern.