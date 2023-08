Poysdorf: Alles zu Marille und Wildkräutern

Mit dabei war auch Kräutertante Anna Maria Dürager aus Dobersmannsdorf. Sie bietet ihre Kräuterprodukte auch im Poysdorfer Saftladen in der Körnergasse an. Für die Kinder hatte sie eine Wildkräuterlimonande als köstliche Wegzehrung angesetzt und den Kindern auch gezeigt, welch große Vielfalt es an Kräutern entlang des Weges zu finden gibt.

Großen Spaß machte den Kindern auch der Marillen-Erlebnis-Pfad mit dem Bienen-Bowling und vielen anderen kreativen Spielen. Zum Abschluss wurden die Kräuter mit dem Wiegemesser zerkleinert und jedes Kind konnte sich auch sein selbstgemachtes Kräutersalz mit nach Hause nehmen.

Die Kinder haben viel über den Anbau und die Verwendung der Marille erfahren, die Früchte verkostet und bekamen im Forscherrucksack auch Köstliches rund um die Marille und Infos, um auch mit Mutti und Vati zuhause über die Marille weiter forschen zu können.

Den Forscherrucksack für den Genuss-Erlebnis-Pfad Marille gibt es im Poysdorfer Saftladen oder im Weinmarkt Poysdorf zu erwerben. Start für die kleine Genusstour mit 3,5 Kilometern ist die große Marille am südlichen Ortseingang von Poysdorf bei der Obstbaumschule Schreiber. Am Ziel beim Saftladen in der Körnergasse gibt es für die Kinder auch noch ein Marillen-Tempelhüpfen am Gehsteig zu bewältigen.