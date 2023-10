Wetzelsdorfer Tatort-Krimi läuft am 15. Oktober

Schauspielerin Adele Neuhauser alias Kommissarin Bibi Fellner und ihr Kollege Harald Krassnitzer als Moriz Eisner ermitteln dabei in einem Netz aus Schulden, Beihilfenbetrug und illegalen Machenschaften. Norbert und Lawrence Lackenbauer stellten ihren landwirtschaftlichen Betrieb für die Dreharbeiten zur Verfügung und waren auch als Statisten in der Rolle von Polizisten in die Dreharbeiten eingebunden.

Max Winkler, Chef eines Schweinemastbetriebs, liegt tot im Stall. Als Bibi und Moritz ermitteln, werden durch die automatische Stallreinigung auch noch die wenigen Spuren zerstört. Hier sorgte übrigens die Feuerwehr Poysdorf für das nötige Wasser im Hintergrund. Auch der Kirchenwirt von Jana und Michael Gangl war Drehort. Das Filmteam wurde im Hotel Neustifter beherbergt.

Für die Familie Lackenbauer waren die drei Wochen des Filmdrehs eine besondere und unvergessliche Zeit, in der ein intensiver Einblick ins Filmgeschehen geliefert wurde. Umgekehrt erhielten das Filmteam und die Schauspieler einen Einblick in die echte Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinehaltung.

Am Sonntag, den 15. Oktober, 20.15 Uhr, ist der Tatort „Bauernsterben“ auf ORF 2 zu sehen. „Gott sei Dank finden derartige Verbrechen nicht wirklich bei uns statt“, betonte Bürgermeister Josef Fürst. Die Landwirtefamilie Lackenbauer führt einen Top-Betrieb. „Schön war zu sehen, wie auch die Schauspieler großes Interesse für die Arbeit des Landwirten und Verständnis für Hygiene und Sauberkeit im Betrieb zeigten“, freute sich Norbert Lackenbauer.