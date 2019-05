Der Sanierungsplan, es wird eine Ausgleichsquote von 20 Prozent angestrebt, sieht die Fortführung des Unternehmens vor. Ursache für den Sanierungsantrag ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten) waren hohe Restrukturierungskosten im Zuge der Schließung von zwei Satellitenstandorten in Österreich sowie hohe Entwicklungsaufwendungen.

Rupert Fertinger GmbH Symbolbild

Gerhard Lampesberger, Geschäftsführer der Rupert Fertinger GmbH: „Die Restrukturierungsmaßnahmen der letzten Jahre haben gegriffen, das Unternehmen ist betriebswirtschaftlich saniert, aber aufgrund der hohen Investitionen in die Standorte Wolkersdorf (NÖ) und Niepołomice (Polen), hoher Entwicklungskosten und der über dem Budget liegenden hohen Anlaufkosten des Standorts in Polen überschuldet. Unser Ziel ist es, das Unternehmen durch das Sanierungsverfahren in Fremdverwaltung zu entschulden und weiterzuführen. Alle 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten Wolkersdorf und Neusiedl/Zaya werden weiter beschäftigt.“

Rupert Fertinger GmbH Symbolbild

Im ersten Quartal 2019 habe, so Lampesberger, das Unternehmen bereits wieder positiv bilanziert. Die Fertinger Automotive Polska ist von der Insolvenz nicht betroffen.

Zum Sanierungsverwalter wurde Katharina Widhalm-Moser, RA Kanzlei Riel & Partner, Wien, bestellt.