Fest in der Kellergstetten: Sturm und Staubiger

Bürgermeister Josef Fürst freute sich, dass dieses Fest sich so gut etabliert hat. Er dankte der Obfrau von Poysdorf Events Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl, Hans Peter Vodicka, Lisa Apltauer und Harald Schreiber für die Organisation.

Gemeinsam mit dem Start des Sturmfestes wurde auch der Poysdorfer Winzerlauf mit Kinderlauf, Nordic Walking und dem Hauptlauf gestartet. Er hatte Start und Ziel in der Poysdorfer Kellergstetten und so war das Fest natürlich bereits am Nachmittag ein großer Besuchermagnet. Am Abend heizten Meister Grössing und seine Homeopathen mit Austropop und auch vielen eigenen Liedern kräftig ein. Hier half natürlich diese wunderschöne Spätsommernacht sehr, meinte Gudrun Sperner-Habitzl. So waren die Tische bis spät in die Nacht hinein voll besetzt. Gudrun Sperner-Habitzl dankte der Feuerwehr, dem Eisenhuthaus, dem Sportverein Poysdorf, den Weingütern Amon und Hauser, dem Weinbauverein Poysdorf und dem Frisbeeteam von Nitro Circles für die Bewirtung der Gäste.

Am Sonntag folgte dann der Herbstwandertag, der wieder vom Team des LAC Harlekin organisiert wurde und ebenfalls Start und Ziel in der Kellergstetten hatte. Der Heurige Erwin Wimmer und das Weingut Hauser sorgten hier für die Bewirtung der Gäste. Dank des guten Besuches herrschte eine tolle Stimmung, die auch von den zahlreichen Touristen Poysdorfs mit viel Begeisterung aufgenommen wurde.