Jugendarbeit sichert seit zehn Jahren die Zukunft der Feuerwehr

Die Feuerwehr Falkenstein feierte beim Heurigen vor dem Festsaal nicht nur das zehnjährige Bestandsjubiläum der Jugendfeuerwehr, auch der neue Mannschaftstransportwagen wurde gesegnet. Pfarrer Wolfgang Polder, der die heilige Messe zelebrierte, betonte: „Sich für etwas einzusetzen, ist eine ganz besondere Haltung. Das zeichnet die Feuerwehrleute aus.“

Feuerwehrkommandant Andreas Schimpf konnte die Fahrzeugpatinnen Christine Petermann und Resi Richter herzlich willkommen heißen. Unter den Gästen waren Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber, Feuerwehrjugend-Abschnittssachbearbeiter Roman Höfelsauer und zahlreiche Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Wehren.

Eines der Mitglieder führt heute selbst eine Feuerwehrjugend

Carina Hofmeyr-Schimpf, die mit ihrem Bruder - dem jetzigen Feuerwehrkommandanten Schimpf - vor zehn Jahren die Feuerwehrjugend ins Leben rief, berichtete von den Anfängen. Stolz können die Jugendbetreuer zum Beispiel auf Denise Strebl sein: Sie war eine der ersten Feuerwehrjugendmitglieder - und führt heute die Feuerwehrjugend in Falkenstein. Hofmeyr-Schimpf gab in einer eindrucksvollen Rede ein Statement für die schöne Zeit in der Feuerwehrjugend ab. Sie würdigte Strebls Arbeit, die sich weiter engagiert, um anderen Kindern nun diese große Erfahrungswelt zu ermöglichen.

Highlights war 2016 die Teilnahme am Bundeswettbewerb. Sehr fruchtbar war 2015 die enge Kooperation mit den Jugendbetreuern der Feuerwehren Neudorf, Kirchstetten und Wildendürnbach. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Franz Buchmann erzählte, dass Feuerwehrkommandant Ludwig Pfeiler vor zehn Jahren das Ansuchen zur Gründung der Feuerwehrjugend stellte: Er habe die Zukunft sicher wollen, sodass sich weiterhin Menschen in der Feuerwehr für andere engagieren.

Feuerwehr nimmt Falkensteins Neubürger in ihre Reihen auf

Bürgermeister Leopold Richter, selbst seit 50 Jahren bei der Feuerwehr, ging auf das neue Mannschaftstransportfahrzeug ein, das für Einsätze, aber auch für Aktivitäten der Feuerwehrjugend sehr wichtig sei. Das Fahrzeug wurde von Pfarrer Wolfgang Polder gesegnet. Der Bürgermeister hob auch positiv hervor, dass es die Feuerwehr bestens verstehe, Falkensteins Neubürger in ihre Reihe aufzunehmen und in den Ort zu integrieren.

Landtagsabgeordneter Manfred Schulz gratulierte der Feuerwehr Falkenstein zur Jugendarbeit. Jugendliche zu begeistern und zu beschäftigen, sei nicht immer einfach, aber sehr erfüllend, wenn es so gut wie in Falkenstein, gerade in der Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren, funktioniere.

Jetzt wird an einem neuen Haus gearbeitet

Schulz dankte dem Kommandant und seinem Team für die Arbeit und hob hervor, dass als nächstes Projekt ein neues Feuerwehrhaus in Falkenstein am Plan stehe. Gemeinde, Bevölkerung, Feuerwehr und auch das Land Niederösterreich werden hier zusammenarbeiten, um es verwirklichen zu können.

In einer Fotoausstellung wurde die zehnjährige Arbeit der Feuerwehrjugend Falkenstein dokumentiert. Da Carina Hofmeyr-Schimpf der Liebe wegen nach Großharras übersiedelt ist, wurde ihr vom Feuerwehrkommando als Dankeschön für ihre Arbeit eine Magnumflasche Weinviertler Goldsekt überreicht. Nach dem Festakt spielte der Musikverein Falkenstein unter Kapellmeister Irmgard Hörndler-Luckner zum Frühschoppen auf.