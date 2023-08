Staatz: Zorro zog, große Vorfreude auf Evita

Alle angesetzten zehn Vorstellungen des Musicals Zorro konnten gespielt werden, lediglich bei zwei Shows mussten sich Ensemble und Publikum mit etwas Regen arrangieren. Das Feedback der Besucher war durchwegs positiv, weiß der Intendant: „Es dürften wieder einmal alle Faktoren, die zu einer gelungenen Produktion beitragen, gepasst haben. Besonders die witzige, aber auch dramatische Handlung, die Fechtszenen, die für ein klassisches Musical doch eher ungewohnte, aber sehr packende und stimmungsvolle Musik und auch Instrumentierung, das eindrucksvolle Bühnenbild samt den aufwendigen LED-Projektionen von Jürgen Erntl und seinem Team, die Kostüme, die Tanzszenen, die kurzweilige Regie und natürlich das großartige Ensemble, angeführt von Stefan Bleiberschnig als Zorro“, sagt Auer: „Ich persönlich habe mich auch über das gute Feedback für meine komödiantische Rolle als Sergante Garcia sehr gefreut.“ Werner Auer hatte heuer erstmals seit Langem nicht den Bösewicht gespielt.

Bereits bei der diesjährigen Premiere im Juli wurde das Stück für den Sommer 2024 bekanntgegeben: mit Evita von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice kehrt ein Klassiker zurück auf die Felsenbühne in Staatz. Das Musical stand in Staatz bereits 2009 auf dem Spielplan. „Es sind nächsten Sommer bereits 15 Jahre seit der letzten Produktion: Da ist zwischenzeitlich eine neue Generation Publikum herangewachsen und ich finde, man kann so einen Klassiker nach so langer Zeit schon wieder mal auf die Bühne bringen“, findet Werner Auer: „Evita war eine unserer erfolgreichsten Produktionen und die Nachfrage des Publikums besteht nach wie vor. Und für mich ist es eine Herausforderung, aber auch Reiz, mit den jetzigen technischen Möglichkeiten der Bühne, aber auch mit einer neuen Generation von Darstellerinnen und Darstellern an diesem Stück arbeiten zu dürfen.“

Nach „Les Miserables“ und „Jesus Christ Superstar“ ist Evita das dritte Werk, das auf der Felsenbühne neu inszeniert und bearbeitet auf die Bühne gebracht wird: „Ich denke in 24 Jahren Musical auf der Felsenbühne Staatz sind lediglich drei Wiederholungen von Musicalklassikern legitim“, lacht der Intendant.

Der Kartenvorverkauf startet am 27. November 2023.