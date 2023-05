Laa: Frauen-Trio eröffnete Hotel „freilich“

Die finanzielle Basis dafür legte Rudolf Schütz, der ganz bewusst direkt in seiner Heimatregion investieren wollte: „Ich habe schnell erkannt, dass man in Laa eine dicke Haut braucht“, erzählte er. Die Idee eines Multifunktionszentrums, das Arbeit mit Wohnen und Leben verbindet, nahmen nicht alle Fraktionen im Gemeinderat wohlwollend an. Die Liste „proLAA“ befürchtete, dass der Stadtplatz ausgedünnt wird. Diese Furcht wurde genährt, als dort der Spar-Markt geschlossen wurde, um aufs Schütz'sche Areal zu ziehen.

Ich hätte das Projekt ganz hingeschmissen, wenn mich meine Frau Beate nicht zurückgehalten hätte Rudolf Schütz

Die Diskussionen brachten das Projekt fast zum Fall, denn es trat eines ein: „Ich habe die Freude verloren“, schilderte Schütz. „Ich hätte das Projekt ganz hingeschmissen, wenn mich meine Frau Beate nicht zurückgehalten hätte.“ Sie ist die treibende Kraft hinter der Umsetzung des „LaaPlus“ ganz in der Nähe des Bahnhofes: das Ärzte- und Therapeutenzentrum mit Fitnessclub-Turnsaal und dem Sanitätshaus Luksche, der Nahversorger mit Büros (wie die Uniqa) im Obergeschoß, Wohnmöglichkeiten gleich daneben und dazwischen das Hotel mit Bistro und Bar.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) erinnert sich, dass die schließlich mehrheitlich erteilte Umwidmung „ein schwerer Kampf“ war. Ein Zentrumssterben werde nicht eintreten, ist sie überzeugt: „Wir werden den Stadtplatz genauso fördern“, erklärte sie. „Überall, wo ein bisschen etwas dazukommt, wird's mehr“, setzt Ribisch auf Folgeeffekte, nicht nur fürs „LaaPlus“, das sie als Zukunftsprojekt sieht.

Ihr seid finanzstark, aber ihr habt auch sehr viel Herz und Verstand Birgitte Ribisch

„Was kann es für eine Bürgermeisterin Schöneres geben, wenn einen Vision verwirklicht wird“, freute sie sich bei der Eröffnung. Sie würdigte die Familie Schütz: „Ihr seid finanzstark, aber ihr habt auch sehr viel Herz und Verstand.“

Landtagsabgeordneter Manfred Schulz ergänzte: „Wer auch immer diese Kombinationsidee hatte: Es ist gelungen.“ Amtskollege Kurt Hackl betonte die überregionale Bedeutung des Hotels: „Wir wissen: Das, was im Weinviertel fehlt, sind Betten.“ Jetzt hat die Region um 22 Zimmer mit Doppelbetten mehr.

Schütz, Schaller, Schneider: Frauenpower steckt hinter dem Projekt

„Ich bin mit dem Projekt ziemlich verwurzelt - und bin mit meinen Aufgaben im Bauwesen mitgewachsen.“ Beate Schütz hat als „LaaPlus“-Geschäftsführerin eine neue Rolle übernommen. Und sie hat nach und nach Partnerinnen gefunden, die wie sie Allrounderinnen sind und genauso viel Herzblut in die neue touristische Stätte mit dem klingenden Namen „freilich“ legten.

Petra Schaller fungiert als Managerin, Serviceleiterin ist Julia Schneider, zuständig für Marketing und Social Media und hat die IT als neues Betätigungsfeld für sich entdeckt. Sie dankte dafür, dass sie „mit meinen 25 Jahren so viel Verantwortung übernehmen darf“. Das sei nicht selbstverständlich. Und: „Es hat mir echt viel Spaß gemacht.“

„Dieses Projekt steckt voller Frauenpower“, sagte Rudolf Schütz. „Männer könnten nie ein Haus wie dieses mit so einem Leben und so einer Freundlichkeit füllen.“ Der Dreier-Spitze ist wichtig, dass sich Mitarbeiter wie Gäste wie sie selbst einer „freilich“-Familie zugehörig fühlen.

Ihr Gefühl für Stil beeindruckte Pfarrer Christoph Goldschmidt, der den Segen erteilte und bereute, keine türkise Stola passend zur „freilich“-Farbe mitgebracht zu haben. Und die Frauen sprudeln vor neuen Einfällen: „Ich war der Schrecken aller Bauleiter, weil wir alle paar Wochen mit neuen Ideen gekommen sind“, erzählte Schaller lachend.

Die Partnerschaft funktionierte aber: Bauabteilungsleiter Jürgen Bruckner, Projektleiter Manuel Egger und Bauleiter Thomas Harringer (beide Swietelsky) haben zum Beispiel binnen sieben Tagen kurz vor der Öffnung noch ein Nebengebäude aus dem Boden gestampft.

Selbst die Personalsuche war problemlos, wobei diesbezüglich Warnungen ausgesprochen wurden. „Viele haben gesagt: Na, ihr werdet noch schön schauen!“, schilderte Schaller. Es fügte sich alles fast wie von allein. Chefkoch ist Markus Bruckner, der in dieser Funktion schon in der Therme Laa tätig war.

Zum Dank: Ein Baum für die Chefin

Alles klappte aber nicht immer: „Wir haben auch Fehler gemacht, das geben wir zu“, räumte Schaller ein. Selbst Beate Schütz verspürte „Hänger“ und dachte sich: „Warum tue ich mir das an?“, erzählte sie. „Aber mein Mann hat mir wirklich den Rücken gestärkt.“

Schütz erhielt für ihren Einsatz vom „freilich“-Team einen Baum, der neben der Terrasse gepflanzt wird. „Der Baum soll mit uns wachsen dürfen.“ Die Gäste konnten dann mit ihnen allen mitfeiern, Wein und Bier aus dem Weinviertel trinken, Eis vom „Eisgreissler“ verspeisen oder sich aus der „freilich“-Küche etwa mit Burgern verwöhnen lassen.

Online-Reservierung fürs Bistro und Hotel: freilich.at

