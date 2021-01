Seit Jahreswechsel ist das Weinlandmuseum Asparn Geschichte: In der Gemeinderatssitzung im Juni 2020 wurde einstimmig die Beendigung des Museumsbetriebes im Weinlandmuseum beschlossen.

„Eine derartige Lösung zeichnete sich schon in den letzen Jahren ab“, sagt Bürgermeister Manfred Meixner (ÖVP): Die Besucherzahlen waren nur mehr sehr gering, mit einem erfolgreich geführten MAMUZ in unmittelbarer Nachbarschaft verlor das Weinlandmuseum zusehends an Bedeutung: „Eine Weiterführung war nicht mehr sinnvoll, es war jährlich ein beträchtlicher Abgang aus Miet- und Verwaltungskosten zu verzeichnen“, weiß Meixner.

Das Museum ist im Erdgeschoss des Minoritenklosters untergebracht, das nicht beheizbar ist, feuchte Wände führten bei den Exponaten zusehends zur Verschlechterung ihres Zustandes. Nach Besichtigung von Experten der Kulturabteilung des Landes NÖ wurde ebenfalls eine Schließung empfohlen. Das Land NÖ holte schon vor einigen Jahren ihre leihweisen Exponate, vor allem Wandbilder und Gemälde, die durch die Feuchtigkeit schon sehr geschädigt waren, zwecks Restaurierung zurück. Und auch die verbleibenden Objekte hatten unter den nicht optimalen Raumtemperaturen und der Feuchtigkeit gelitten.

Was geschah mit den Exponaten und Ausstellungsobjekten? Die verbliebenen Leihgaben des Landes NÖ wurden vom Landesarchiv übernommen, Leihgaben und geschenkte Objekte wurde an die Besitzer, deren Angehörige oder Erben zurückgegeben. „Viele Objekte waren nicht dokumentiert und niemandem zuzuordnen, diese wurden zum Teil an andere Museen weitergegeben, mehrere sakrale Objekte der Kirche überlassen“, sagt Bürgermeister Manfred Meixner: „Exponate und Schriften, die die Gemeinde Asparn betreffen bzw. einen starken Bezug dazu haben, bleiben im Besitz der Gemeinde Asparn.“