„Das Jubiläum ist für uns schon etwas ganz Besonderes“, sagt FF-Kommandant Ludwig Pfeiler.

Im Unterschied zu vielen anderen Wandertagen, die in den vergangenen Jahren wieder eingestellt wurden, hat sich der Falkensteiner Wandertag sehr gut weiterentwickelt. Feuerwehrkommandant Ludwig Pfeiler zum Beispiel hatte vor einiger Zeit die Idee, die Ruine in die Wanderstrecke einzubinden. Das kam sehr gut an.

Der Musikverein unter der Leitung von Kapellmeisterin Irmgard Hörndler-Luckner verlegte seine Probe in den Turnierhof und spielt seither alljährlich zum Frühschoppen auf.

Die größte Gruppe organisierte Tobias Richter mit 59 Teilnehmern, vor „Bödis Wirtshaus“ aus Wien, die immer mit einem Autobus anreisen. Dritte sind die Stockingers, vor den Gepperths und der Feuerwehr Poysdorf.