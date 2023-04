Feuerwehr-Leistungsbewerb Stronsdorfs FFs sind bereit für den Einsatz

Absolvierten erfolgreich den Bewerb: Löschgruppe – Einsatz in Gold und Bronze in Unterschoderlee. Foto: Susanne Bauer

R outiniert organisierte Manfred Hafner, Unterschoderleer Feuerwehrkommandant den ersten Feuerwehr-Leistungsbewerb in diesem Jahr. Insgesamt traten 13 Teilnehmer aus den Wehren Unterschoderlee, Oberschoderlee und Patzenthal zum Bewerb: „Löschgruppe – Einsatz“ in Gold und ein Teilnehmer in Bronze an. Unter den Feuerwehrteilnehmern befand sich als einzige Feuerwehrfrau Birgit Denner von der Feuerwehr Patzenthal.