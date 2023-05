Beim Fest wird das neue Gaweinstaler FF-Löschfahrzeug gesegnet

Am Samstag, 6. Mai, um 16.30 Uhr, ist es so weit, das neue Hilfeleistungsfahrzeug der FF Gaweinstal wird im Rahmen eines Wortgottesdienstes vor dem Feuerwehrhaus gesegnet. Auch eine neue Feuerwehrzille wird bei diesem Festakt gesegnet werden. Im Anschluss findet das heurige Feuerwehr- und Musikfest im und vor dem Feuerwehrhaus Gaweinstal statt.

Bereits am Freitag, 5. Mai, findet ab 22 Uhr ein Discoabend für Junge und Junggebliebene mit DJ Steve Lima & DJ Ferino statt. Der Heurige ist am Samstag, 6. Mai., ab 19 Uhr geöffnet und ab 20 Uhr spielt das Red Devils Trio zum Tanz auf. Am Sonntag, 7. Mai, ist ab 10 Uhr Heurigenbetrieb. Den musikalischen Frühschoppen gestaltet der Musikverein Großrußbach.

Für Speisen und Getränke sorgen an beiden Tagen die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Gaweinstal sowie die Musikerinnen und Musiker vom Musikverein Gaweinstal und Umgebung.

