Feuerwehrfahrzeug und Zille wurden gesegnet

Das Hilfeleistungsfahrzeug selbst sollte bereits im August 2022 anlässlich des Festaktes „140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gaweinstal“ in Betrieb gehen. Jedoch, die Aufbaufirma für Feuerwehrfahrzeuge konnte aus verschiedenen Gründen den Liefertermin nicht einhalten. So konnte es erst im Oktober 2022 in Betrieb gesetzt werden.

Anlässlich des heurigen Feuerwehr- und Musikfestes wurde nun dieses moderne Einsatzfahrzeug der FF Gaweinstal der Bevölkerung nach einem Wortgottesdienst und der Segnung vorgestellt. Feuerwehrkommandant Wolfgang Schuppler und sein Stellvertreter Harald Schwab konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster, Unterabschnittskommandant Werner Schrom und viele aktive Feuerwehrmitglieder und Reservisten begrüßen.

Von offizielle Seite waren Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich, Bürgermeisterin Birgit Boyer, Ortsvorsteher Thomas Wimmer, viele Gemeinderäte sowie von der Polizei Bezirkspolizeikommandant Johannes Jantschy und Klaus Adler vom Bundesheer Kaserne Mistelbach zur Feier gekommen.

Im Fahrzeug befindet sich ein Wassertank für 4000 Liter Löschwasser sowie ein Tank für 100 Liter Löschschaum. Auch moderne, mit Batterien angetriebene hydraulische Rettungsgeräte für Menschenrettung bei Verkehrsunfällen oder bei sonstigen Notfällen, Schwerwerkzeuge, Stromerzeuger, Löschgeräte für Großbrände, Atemschutzgeräte sowie Druckbelüfter sind in diesem Fahrzeug untergebracht. An der Fahrzeugfront befindet sich ein vom Fahrerhaus zu steuernder Löschmonitor. Das MAN-Fahrgestell ist für 18 Tonnen ausgelegt und der Motor hat eine Leistung von 320 PS.

Eines der modernsten Feuerwehrfahrzeuge

Der Preis des Hilfeleistungsfahrzeuges beträgt, nach Abzug der Mehrwertsteuer, etwa 400.000 Euro. Dieser Betrag wurde von der FF Gaweinstal, der Gemeinde und durch eine Landessubvention aufgebracht.

Sowohl Bürgermeisterin Birgit Boyer als auch Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Minnich und Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster bekannten sich in ihren Ansprachen dazu, dass den Feuerwehren der Großgemeinde für ihre Hilfeleistungspflichten die dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften zur Verfügung gestellt werden müssen.

Sie dankten aber auch allen Feuerwehrmitgliedern dafür, dass sie sowohl für die Ausbildung an den hochtechnischen Geräten aber auch die Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft sehr viel Freizeit aufwenden.

In Gaweinstal ist es üblich, dass bei jedem neuen Feuerwehrfahrzeug Frauen eine Patenschaft übernehmen. Diesmal konnten als Patinnen Maria Auchmann, Eveline Lahofer, Marianne Tutschek und Veronika Withalm gewonnen werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.