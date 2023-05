Vier Staatzer Florianis bestanden Abzeichen in Gold

„Feuerwehrmatura“ nennen die Florianis ihre anspruchsvollste Prüfung, das „Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold“. Und das nicht ohne Grund, schließlich ist eine umfassende Vorbereitung notwendig, sie auch zu bestehen. In diesem Frühjahr haben sich aus der Feuerwehr Staatz gleich vier junge Männer an die Feuerwehr-Matura herangewagt und wochenlang gemeinsam gelernt und geübt: Florian Fröschl, Christoph Suchna, Maximilian Haas, Jürgen Schodl, und hatten sie natürlich mit Bravour bestanden.

Doch erst standen bange Stunden bevor: bereits um 5 Uhr früh trafen sich die vier Kameraden im Staatzer FF-Haus um rechtzeitig in Tulln zur Prüfung einzutreffen. Dann waren acht Stationen aus allen Bereichen der Feuerwehr zu absolvieren. Nach einem langen, spannenden Bewerbstag war dann den Vieren der Erfolg sicher.

Die Freude war nicht nur bei den Kameraden der FF Staatz, sondern auch in den Familien groß, sodass die vier neuen „Goldenen“ beim Eintreffen im Feuerwehrhaus gebührend empfangen und gefeiert wurden.

