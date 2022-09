FF-Abschnitt Mistelbach zog Bilanz und ehrte

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Diese beeindruckenden Zahlen konnte Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Harald Schwab am 16. September beim Abschnittsfeuerwehrtag im Gemeindezentrum Ladendorf präsentieren.

Schwab und sein Stellvertreter Alexander Schmidt berichteten über die Leistungen des Abschnittes Mistelbach im letzten Jahr. Die herausragendsten Einsätze 2021/2022 waren die Waldbrandeinsätze in Hirschwang und Frankreich. Weiters zeigte sich Harald Schwab stolz über die heurigen Leistungen der Feuerwehrjugend, der Zillenfahrer beim Landesbewerb in Marchegg und den Teilnehmergruppen aus dem Abschnitt an den Bundesbewerben der Jugend in Traiskirchen und den Aktiven Gruppen in St. Pölten.

Ausgezeichnet wurden:

Für 25 Jahre:

FF Asparn: Kevin Umlauf

FF Atzelsdorf: Gerald Morawek, Thomas Wührl

FF Bullendorf: Christian Müller

FF Eibesthal: Jochen Arthold, Robert Fried

FF Herrnleis: Gerhar Nekham

FF Hobersdorf: Manfred Graf, Sebastian Sieghart

FF Michelstetten: Markus Haslinger

FF Mistelbach: Günther Pribitzer

FF Niederleis: Klaus Mantler

FF Pürstendorf: Martin Epp;

FF Schrick: Manuel Uchatzi

Für 40 Jahre:

FF Altmanns: Karl Baumgartner;

FF Asparn: Josef Klampfl

FF Eibesthal: Andreas Ziegler;

FF Grafensulz: Josef Engler, Gerhard Meißl

FF Höbersbrunn: Hubert Wiederkehr

FF Mistelbach: Kurt Nekam, Peter Pfeifer

FF Olgersdorf: Franz PichlerFF Pürstendorf: Robert Boigner

FF Schrick: Werner Kienast

FF Wilfersdorf: Johannes Haimer, Robert Prinz

Für 50 Jahre:

FF Altmanns: Anton Schild

FF Asparn: Johann Klampfl, Heinrich Stacher

FF Atzelsdorf: Josef Reiskopf

FF Herrnleis: Erich Flandorfer

FF Hüttendorf: Leopold Hruscha

FF Michelstetten: Hermann Wolf

FF Mistelbach: Martin Scheiner, Franz Treimer

FF Schrick: Josef Dienbauer, Josef Frank, Lorenz Schöner

Medaille für 60 Jahre vieljährige Tätigkeiten auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens

FF Asparn: Martin Böhm, Johann Hans

FF Eggersdorf: Hermann Wegerth

FF Michelstetten: Josef Haas, Franz Haslinger

FF Mistelbach: Konrad Galler

FF Wilfersdorf: Herbert Prinz, Richard Schöfbeck

Medaille für 70 Jahre vieljährige Tätigkeiten auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesen

FF Eibesthal: Karl Draxler

Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze des NÖ LFVB

FF Mistelbach: Jürgen Berger, Michael Holzschuh

FF Herrnleis: Andreas Wallisch

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des NÖ LFVB

FF Gaweinstal: Gerhard Holzmann

FF Pellendorf: Heinrich Grünauer, Markus Falk

Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖ LFVB

FF Mistelbach: Günther Pribitzer

Dankesurkunde Feuerwehrjugend

FF Martinsdorf (25 Jahre Feuerwehrjugend)

Urkunden für 125-jährige Tätigkeiten

Hüttendorf, Höbersbrunn (Urkunden vom Land NÖ)

Dankesurkunden

Alfred Völker

Ernennungsurkunde

Josef Bold

Ernennung

Klaus Mantler zum Ehrenhauptbrandinspektor

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.