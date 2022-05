Unterolberndorf: Feuerwehren zogen Bilanz und ehrten

Werbung

Bevor dieser eröffnet wurde, löste Landtagsabgeordneter Kurt Hackl sein Versprechen vom letzten Abschnittsfeuerwehrtag in Niederkreuzstetten ein und übergab jeder Freiwilligen Feuerwehr des Abschnitts ein Fass Bier als Starthilfe für die gerade beginnende Fest-Saison. "Ich halte meine Versprechen", sagte Hackl.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Weber konnte eine sehenswerte Statistik über die im Vorjahr geleistete Arbeit vorlegen: Bei 654 Einsätzen im Jahr 2021 wurden 11.461 Stunden geleistet. Dazu kamen 224 Übungen, 134 Kursteilnahmen und 2.429 sonstige Tätigkeiten, was insgesamt knapp 50.000 Stunden ausmacht. Besonders erfreut zeigte sich Weber darüber, dass mittlerweile von 22 Feuerwehren in Abschnitt elf eine Jugend- bzw. Kinderfeuerwehr haben: "Der Nachwuchs ist damit gesichert", sage Weber.

Ebenso erfreut zeigte sich Weber von der gut etablierten Abschnittsausbildung, die zuletzt am 22. April in Bockfließ stattfand und sehr gut angenommen wird. Hinsichtlich Sondergeräte gibt es zwei Neuigkeiten im Abschnitt: Eine Drohne wurde in Wolkersdorf stationiert, drei Schutzanzüge der Stufe 3 in Großebersdorf.

Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster ergänzte die gute Entwicklung der Schadstoffgruppe des Bezirks, die auch durch das hohe Engagement aus dem Abschnitt Wolkersdorf ermöglicht wird. Darüber hinaus erklärte er, warum die Feuerwehren die Hilfstransporte an die ukrainische Grenze durchführen und wie das rechtlich zu sehen ist.

Ehrungen:

Verdienstmedaille III. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Manfred Hirschvogl, Großengersdorf

Verdienstzeichen III. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Johannes Prettner, Bockfließ

Roman Brunnhuber, Hochleithen

Stefan Haiduck, Münichsthal

Michael Strobl, Münichsthal

Franz Freudhofmayer, Oberkreuzstetten

Thomas Gössinger, Schleinbach

Verdienstzeichen II. Klasse in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Harald Knie, FF Großengersdorf

Ernennungen

Ehrenhauptbrandinspektor: Wolfgang Willrader, Obersdorf

Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes im Abschnittsfeuerwehrkommando: Markus Plesner, Oberkreuzstetten

Verdienstzeichen für 70 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen

Josef Köckeis, Groß Engersdorf

Ferdinand Regner, Hochleithen

Verdienstzeichen für 60 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen

Franz Wernhart, Bockfließ

Verdienstzeichen für 50 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen

Karl Berndonner, Bockfließ

Franz Böckl, Bockfließ

Rudolf Fürhacker, Bockfließ

Ludwig Hirschvogl, Bockfließ

Ernst Wannemacher, Bockfließ

Rudolf Wernhart, Bockfließ

Karl Hochmeister, Groß Engersdorf

Johan Coufal, FF Hochleithen

Josef Pochop, FF Hochleithen

Günter Reisinger, FF Hochleithen

Anton Rernböck, FF Hochleithen

Artur Reis, Hornsburg

Erwin Reis, Hornsburg

Erich Holzer, Manhartsbrunn

Josef Haiduck, Münichsthal

Franz Pfaffl, Münichsthal

Franz Müllebner, Obersdorf

Josef Schmid, Obersdorf

Alois Böhm, Wolkersdorf

Verdienstzeichen für 40 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen

Rudolf Summer, Bockfließ

Hermann Vogt, Bockfließ

Franz Knie, Großengersdorf

Josef Winter, Hautzendorf

Johannes Schiller, Hochleithen

Gerhard Kohlfock, Hornsburg

Josef Wasinger jun, Münichsthal

Leopold Flandorfer, Oberkreuzstetten

Josef Mechtler, Oberkreuzstetten

Josef Meissl, Oberkreuzstetten

Gerhard Ullmann, Oberkreuzstetten

Herbert Zimmermann, Oberkreuzstetten

Herbert Müllebner, Obersdorf

Alfred Hiller, Riedenthal

Andreas Ondreicska, Riedenthal

Leopold Siebinger, Riedenthal

Robert Kraus, Wolkersdorf

Martin Schmeiser, Wolkersdorf

Verdienstzeichen für 25 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen

Gerald Böckl, Bockfließ

Rudolf Ordnung, Bockfließ

Hermann Peyerl, FF Eibesbrunn

Johannes Schramm, Großengersdorf

Reinhard Pfanner, Hochleithen

Leopold Meißl jun, Hornsburg

Michael Stich, Manhartsbrunn

Peter Ablöscher, Münichsthal

Philipp Adam, Münichsthal

Günther Seidl, Niederkreuzstetten

Florian Strobl, Niederkreuzstetten

Manfred Strobl, Oberkreuzstetten

Erich Ullmann, Oberkreuzstetten

Herbert Hurmer, Obersdorf

Stefan Rögner, Obersdorf

Michael Kein-Lamberg, Pfösing

Michael Simecsek, Riedenthal

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.