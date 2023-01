Bezirk: Feuerwehren können Einsätze mit Verrauchung trainieren

Diesen innovativen Aufsatz hat der Entwickler am 23.01.2023 im Feuerwehrhaus Eichenbrunn dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten BR Manfred Koch, Bezirkssachbearbeiter-Atemschutz Leopold Frühwirth, Unterabschnittskommandanten Jürgen Scheiner und Mitgliedern der FF Eichenbrunn vorgestellt. Interessierte Atemschutzträger konnten die mitgebrachten Geräte gleich im Praxiseinsatz testen. App-gesteuert kann der Übungsleiter die Sicht des Atemschutztrupps in Echtzeit einschränken. Durch die Möglichkeit, den Verrauchungsgrad individuell zu steuern, kann der Ausbildner die Schwierigkeit der Übung flexibel an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Atemschutzträger anpassen und zusätzlich den Sichtkontakt zu dem Trupp aufrechterhalten.

Der Smoke Trainer ermöglicht eine realistische Simulation von Verrauchung, wie sie bei Bränden auftritt. Die Sicht der Ausbildner wird dabei nicht beeinträchtigt. Dadurch können Feuerwehrleute die richtige Technik und Taktik im Atemschutzeinsatz trainieren. Das erhöht nicht nur die Sicherheit der Einsatzkräfte, sondern auch die der Bevölkerung, da die Atemschutzträger so besser auf den Ernstfall vorbereitet werden.

Insgesamt ist der Smoke Trainer eine sehr innovative und nützliche Erfindung für die Ausbildung von Atemschutzträgern. Er ermöglicht eine realistische Simulation von Verrauchungssituationen und trägt damit zur Verbesserung der Übungsmöglichkeiten bei. Alexander Schuster hat mit der Entwicklung, im Zuge seiner Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn, einen wichtigen Beitrag zur Atemschutz-Ausbildung geleistet, die er in Zukunft weiter ausbauen und verbessern möchte.

