Bezirk Mistelbach: Sturm Nadia knickte Bäume und deckte Dach ab

Zu 14 Sturmschäden wurden die Feuerwehren im Bezirk Mistelbach am 30. Jänner über die Alarmzentrale gerufen, vermutlich waren weit mehr kleinere Einsätze zu bewältigen. An diesem Tag zog das Sturmtief Nadia mit an die 100 km/h durch das Weinviertel und sorgte für Dachschäden und umgestürzte Bäume.

