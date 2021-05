Großebersdorf: Linienbus steckte im Graben fest .

Am 18. Mai um 12:18 Uhr wurde die FF Großebersdorf zu einer Autobusbergung in die Dr. Josef Krist-Straße nach einem Wendemanöver alarmiert: „Ein Autobus war durch ein Wendemanöver mit Hinterachse in einen Graben gerutscht“, berichtet ein FF-Mann: „Durch die besondere Lage gestaltet sich die Bergung sehr mühsam.“