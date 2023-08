FF-Einsatz Schrick: Auto brannte auf der A5 komplett aus

Am Pannenstreifen der A5 stand dieser Pkw in Vollbrand, das Feuer griff auch auf die Böschung über. Foto: FF Wilfersdorf

D ie FF Wilfersdorf musste am Nachmittag des 21. August zu einem Fahrzeugbrand in der Nähe des Verkehrskontrollplatzes an der A5 in Fahrtrichtung Wien vor Schrick ausrücken: Am Pannenstreifen stand ein Auto in Vollbrand.