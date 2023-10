Wilfersdorf: Auto krachte in eine Kehrmaschine

Die FF Wilfersdorf wurde am 3. Oktober um 9.26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Ortsausfahrt Richtung Bullendorf alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand eine Lkw-Kehrmaschine quer auf der Fahrbahn, ebenso ein beschädigter Pkw, der an der linken Seite in den Lkw gefahren war.

Ausgetretene Flüssigkeiten wurden mit Bindemittel gebunden. Eine verletzte Person wurde bereits von der Rettung versorgt und abtransportiert.

Der Lkw konnte seine Fahrt wieder selbstständig fortsetzen, der beschädigte Pkw wurde gesichert am Abstellplatz abgestellt.