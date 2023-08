Feuerwehr Michelstetten feierte 125 Jahre

Kommandanten Thomas Meißl brachte beim Festakt einen fundierten Bericht über den Werdegang der örtlichen Feuerwehr: Bereits am 28. August 1898 kam es in Michelstetten zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Oberlehrer Johann Kweton hatte erkannt, dass eine organisierte Hilfsorganisation in dieser Gemeinde für etwaige Notfälle Notwendigkeit sei. Der damals angeschaffte Spritzenwagen ist heute noch im Feuerwehrhaus Michelstetten zu besichtigen.

Schon immer arbeiteten die Freiwilligen an einer Modernisierung der Feuerwehr. Die erste Motorspritze wurde im Jahr 1949, das erste Löschfahrzeug im Jahr 1991 angeschafft. Mit der Errichtung eines Löschwasserbrunnens am Teichtlberg kam es im Jahr 1972 zur Verbesserung der Wasserversorgung. Das alte Feuerwehrhaus im umgebauten ehemaligen Milchhaus musste im Jahr 2016 einem neuen weichen. Dieses wurde unter Kommandant Rudolf Schaman und den Mitgliedern in Eigenregie erbaut und 2018 eröffnet.

Jetzt sparen die Freiwilligen auf ein neues Hilfeleistungsfahrzeug. „Weil das jetzige 32 Jahre alt ist, aber wir werden auch dieses Problem schaffen“, ist sich Thomas Meißl sicher. Bürgermeister Manfred Meixner ist sich auch in seiner Rede sicher, dass sich ein finanziell gangbarer Weg dafür finden wird.

Zum Festakt waren sehr viel Ehrengäste, wie Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bürgermeister Manfred Meixner mit Vizebürgermeisterin Gudrun Zawrel-Eberlein, Gemeinderäte und Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster gekommen. Auch die letzten drei Altkommandanten wie Franz Heger, Erich Haslinger und Rudolf Schaman wohnten dem Festakt bei.

Ehrungen

Dankesurkunden: Johannes Hösch, Gerald Heger, Gertraud Stacher

Ehrenmedaille 25 Jahre: Christian Baumgartner, Herbert Baumgartner

Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes3. Klasse Bronze: Harald Hösch und Markus Haslinger

Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse Silber: Gerhard Baumgartner, Rudolf Schaman, Thomas Meißl

Florianiplakette: Bäckerei Pelzelmayer (Josef Pelzelmayer) und Gasthaus Achter (Rudolf Achter)