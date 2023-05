Gaweinstal räumte ab, Zwentendorf auf Landesbewerbsniveau

„Aber der hat gehalten, er hat fast keine Schäden, nächste Woche könnt ihr wieder kicken“, sagt Schwab. Der Sieg ging heuer im Bewerb Bronze an die Jugendfeuerwehr Gaweinstal-Wilfersdorf, vor Asparn-Eichenbrunn und Wilfersdorf-Gaweinstal. In Silber gewann die Jugend-FF Asparn-Eichenbrunn vor Wilfersdorf-Gaweinstal. Stark vertreten waren auch die Gäste aus den Nachbarabschnitten, vor allem das Land um Laa zeigte seine Stärke bei den Feuerwehrjugendgruppen. Sie präsentierten sich von den gezeigten Leistungen bereits auf Landeswettbewerbsniveau.

„Endlich könnt ihr wieder zeigen, was ihr in den letzten Monaten gelernt habt“, freute sich Landtagsabgeordneter Manfred Schulz nicht nur, dass es endlich wieder Wettkämpfe mit „nomaler“ Teilnehmerzahl gab, sondern dass in Frättingsdorf auch mehr Zuschauer gekommen waren als üblich. „Ihr seid die Garantie, dass unser Feuerwehrwesen auch künftig so weiter geführt werden kann wie bisher“, sagte Mistelbachs Feuerwehrkommandant Claus Neubauer: Denn in der Feuerwehrjugend lernt man schon früh, worum es beim Feuerwehrwesen wirklich geht.

Die Ergebnisse:

Bronze-Abschnitt: 1. Gaweinstal-Wilfersdorf (997,8 Punkte), 2. Asparn-Eichenbrunn (992,90), 3. Wilfersdorf-Gaweinstal (975,43), 4. Mistelbach (953,89).

Siler Abschnitt: 1. Asparn-Eichenbrunn (999,89 Punkte), 2. Wilfersdorf-Gaweinstal (999,61).

Bronze Gäste: 1. Zwentendorf-Pyhra (1.043,23 Punkte), 2. Weiden am See 1 (1.034,28), 3. Leitzersdorf (1.016,67), 4. Neudorf-Falkenstein (1.012,82), 5. Kottingneusiedl-Laa (1.011,29), 6. AFKDO Zistersdorf (994,98), 7. Wildendürnbach-Gaubitsch (976,72), 8. Großkrut (971,76), 9. Leitzersdorf 2 (959,42), Ameis-Staatz-Wultendorf-Zlabern (952,83), 11. Ottenthal (946,79).

Silber Gäste: 1. Zwentendorf-Pyhra (1.033,37 Punkte), 2. Weiden am See 1 (1.013,30), 3. Neudorf-Fakenstein (1.010,03), 4. AFKDO Zistersdorf (1.007,92), 5. Ameis-Staatz-Wultendorf-Zlabern (1.003,67), 6. Leitzersdorf (1.000,41), 7, Großkrut (967,98), 8. Leitzesdorf 2 (951,02), 9. Kottingneusiedl-Laa (949,63), 10. Wildendürnbach-Gaubitsch (943,77).

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.