FF-Jugendbewerbe Heimsieg für die Pyhra-Feuerwehrjugend

Großartige Leistungen der Feuerwehrjugend bei den Jugendbewerben des Abschnittes Laa in Pyhra. Die Gastgeber holten sich in Bronze den Sieg. Foto: Johann Plach

H eimsieg für die Gastgeber: Die Feuerwehrjugend Zwentendorf-Pyhra holte sich bei den Abschnittsfeuerjugendbewerben in Pyhra in Bronze den Sieg - und das mit deutlichem 19-Punkte-Vorsprung. In Silber wurden sie Zweite.

Den Silber-Bewerb gewann Ameis-Staatz-Wultendorf-Zlabern. Endergebnis Bronze: 1. Zwentendorf/Pyhra (1.048,24 Punkte), 2. Neudorf-Falkenstein Neudorf L(1.029,27), 3. Kottingneusiedl-Laa (1.017,95), 4. Ameis, Staatz, Wultendorf, Zlabern (1.000,71), 5. Wildendürnbach-Gaubitsch-Neudorf (995,41) Silber: 1. Ameis, Staatz, Wultendorf, Zlabern (1.012,84 Punkte), 2. Zwentendorf-Pyhra (1.006,96), 3. Neudorf-Falkenstein (1.002,78), 4. Wildendürnbach-Gaubitsch-Neudorf (976,56), 5. Kottingneusiedl-Laa (976,20). Bronze Gäste: 1. Weiden am See (1.058,98), 2. Asparn-Eichenbrunn (1.029,52), 3. Großkrut (1.016,33), 4. Gaweinstal-Wilfersdorf (1.013,05), 5. Ottenthal (1.010,72), 6. Pillichsdorf (1.008,71), 7. Herrnbaumgarten (1.001,46), 8. Wilfersdorf-Gaweinstal (1.000,68), 9. AFKDO Gänserndorf 1 Raggendorf (998,25), 10. Schrattenberg (995,85), 11. Ladendorf (987,76), 12. Atzelsdorf (968,63). Silber Gäste: 1. Weiden am See (1.036,86 Punkte), 2. Asparn-Eichenbrunn (1.022,60), 3. Wilfersdorf-Gaweinstal (991,47), 4. Großkrut (978,68) Bronze verschiedene Feuerwehren: 1 Röhrabrunn-Gnadendorf (970,6 Punkte).