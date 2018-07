Ausgezeichnet geschlagen hat sich der Bezirk Mistelbach beim Landesjugendlager der FF-Jugend in St. Ägyd am Neuwalde am Wochenende: Bei den FF-Jugendbewerben holte sich Kottingneusiedl-Laa den Landessieg in Bronze, die Mädels der FF Asparn-Eichenbrunn holten sich gleich zwei Vize-Landesmeister in Bronze und Silber in der Mädchenwertung.

Kottingneusiedl ist zudem für den Bundesbewerb 2018 Ende August in Wien qualifiziert. FF-Kommandant Manfred Koch ist besonders stolz auf seine Landessieger in Bronze. „Das war eine wunderbare, ausgezeichnete Leistung“, schwärmt er. „Sie waren auch top motiviert und super vorbereitet. Aber möglich war es nur, weil sie eine super Kameradschaft und Freundschaft pflegen. Neun Einzelkämpfer könnten das nie leisten.“

Doppelte Vizelandesmeister: Die Mädels der Feuerwehrjugend Asparn-Eichenbrunn holten sich je einen zweiten Platz in Bronze und Silber, worauf nicht nur die jungen Damen, sondern auch die Herren beider Feuerwehren besonders stolz sind: Nadine Hans, Anja Grigorijevits, Pia Schöfmann, Emilie Madner, Theresa Mrazek, Viola Staribacher, Corinna Bauer, Laura Huber, Agnes Schöfmann, Lisa Bauer, Jacqueline Teufel. | FF Eichenbrunn

Ansporn war auch der Bundesbewerb, der durch vorhergehende Leistungen in greifbarer Nähe war. Die Kottingneusiedler Jugendfeuerwehr ist nun die einzige aus dem Bezirk Mistelbach, die Ende August nach Wien zu den Bundesbewerben fahren darf. Aus ganz NÖ sind nur acht Gruppen dafür nominiert.

„Mit dem zweiten Plätzen in Bronze und Silber haben die Mädels ihren Ehrgeiz unter Beweis gestellt“, sagt Christian Schöfmann, Kommandant der FF Eichenbrunn: Die von Jaqueline Teufel trainierte Mannschaft wurde erst heuer neu gegründet und ist voller Elan bei der Sache. „Das ganze Betreuerteam ist stolz“, sagt Schöfmann.