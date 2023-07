FF-Landeswettkämpfe Drei mal Landessieg für den Bezirk Mistelbach

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Selfie mit Michael Madner, der sich mit seiner Feuerwehr Wildendürnbach 1 den zweiten Platz im Bewerb Feuerwehrleistungsabzeichen Silber mit Alterspunkten sicherte. Foto: NLK Burchhart

D ie Großharraser Feuerwehrdamen sind Doppel-Landessieger, die FF Kottingneusiedl holte sich den Sieg in Silber mit Alterspunkten: Am Wochenende gingen die Feuerwehr-Landesbewerbe in Leobersdorf (Bezirk Baden) über die Bühne. Außer in diesen drei Kategorien lagen unsere Feuerwehren dann doch deutlich abseits des Siegerfeldes.

Im Bewerb Bronze ohne Alterspunkten holte die FF Bullendorf als beste Wehr im Bezirk den neunten Platz. Der Löschangriff mit 32,03 Sekunden ist für das heuer auf den Abschnitts- und beim Bezirksbewerb gezeigten Niveau schon sehr gut. Unter 33 Sekunden gab es da keine einzige Zeit der FFs aus dem Bezirk. In Bronze mit Alterspunkten war Wildendürnbach 1 als achtschnellste Wehr die beste Wettkampfgruppe. Kottingneusiedl 2, eigentlich immer ein Favorit, landete nur auf dem 44. Platz: 30 Fehlerpunkte ließen den Traum platzen. Ohne diese wären sie überlegne Landessieger geworden. Allerdings schon beim Bezirksbewerb hatten der Gruppe Fehlerpunkte den Sieg gekostet. Ottenthal 1 wurde als 22. solide zweitbeste Wehr aus dem Bezirk, für Oberkreuzstetten 1 hätte es auch ohne zehn Fehlerpunkte nur für Platz zehn gereicht. In Silber ohne Alterspunkte steigerte sich Großharras 1 gegenüber dem Bezirksbewerb deutlich und holte sich den 8. Platz als beste Wehr des Bezirks. Bei den anderen Favoriten aus dem Bezirk war der Wurm drin: Fehlerpunkte und Zeiten, die auch fehlerfrei zu keiner Top-Position geführt hätten. In Silber mit Alterspunkte klappte es dann sogar mit einem Doppelsieg für den Bezirk: Kottingneusiedl 2 holte sich den Landessieg mit zwei Punkten Vorsprung, aber eine, langsameren Löschangriff vor Wildendürnbach 1: Den Unterschied machten die Alterspunkte, von denen die Kottingneusiedler drei mehr hatten. Ausgezeichneter siebenter wurde Staatz-Kautendorf 2. „Kottingneusiedl 2 hat in Silber mit Alterspunkte bereits dreimal in Serie (2019, 2022 und 2023) gewonnen. Daher wird uns nächstes Jahr der Wanderpokal – eine aus Holz geschnitzte Florianistatue überreicht und diese dürfen wir dann auch behalten“, freut sich der Kottingneusiedler FF-Kommandandant Manfred Koch: Selbstverständlich erhält diese im Feuerwehrhaus einen Ehrenplatz neben den anderen Pokalen und Wanderstatuen. „Natürlich bin ich sehr stolz auf meine Mannschaften, denn auch die Damen erreichten in Bronze und Silber jeweils den 2. Platz.“ Eine Machtdemonstration bei dem Damen zeigten jene aus Großharras und Kottingneusiedl: Sowohl in Bronze, als auch in Silber wurden die Großharraserinnen Landessieger, die Kottingneusiedlerinnen holte sich den Vizelandessiegertitel. Zwischen den Zweiten und Platz frei lange mehr als 4,5 Punkte – bei den FF-Bewerben Welten. Die Großharraser Damen holte sich zudem den Sieg im Firecup. „Ich freue mich sehr und bin natürlich auch sehr stolz auf die Damen, die in Bronze, Silber und beim Firecup jeweils den 1. Platz erreicht haben. Das monatelange Training mit Martin Mühlhauser hat sich voll gelohnt, vor allem beim Firecup. Diesen haben ja die Männer diesmal nicht gewonnen, daher könnte man sagen, dass die Damen den Firecup heuer verteidigt haben “, sagt der Großharraser FF-Kommandant Stefan Schirxl. Die Ergebnisse der Feuerwehren aus dem Bezirk Bronze ohne Alterspunkte: 9. Bullendorf (467,97 Punkte), 26. Kottingneusiedl 1 (465,15),42. Staatz-Kautendorf 1 (462,94),48. Großharras 1 (462,50),78. Oberkreuzstetten 3 (458,22),93. Höbersbrunn 1 (454,97),121. Grafensulz (450,33),139. Mistelbach Stadt (448,04),163. Kirchstetten (444,63),174. Poysdorf 3 (442,75),182. Höbersbrunn 2 (441,74),186. Laa/Thaya (441,27),189. Wildendürnbach 3 (441,05),190. Hautzendorf 2 (441,02),194. Zwentendorf 1 (440,66),201. Zwentendorf 2 (439,71),205. Poysdorf 4 (439,30),210. Herrnbaumgarten 1 (438,50),225. Hagendorf (435,85),233. Kronberg (434,39),251. Ebersdorf 1 (432,03),272. Bullendorf 2 (429,30),273. Kettlasbrunn (429,13),310. Asparn/Zaya (424,10),327. Ottenthal 4 (421,75),330. Altruppersdorf 1 (421,58),336. Wilfersdorf 2 (421,20),338. Drasenhofen 2 (421,14),366. Schrattenberg (417,39),367. Hornsburg (417,36),417. Drasenhofen 1 (408,62),421. Großkrut 1 (407,47),457. Walterskirchen (399,55),461. Herrnbaumgarten 2 (398,08),473. Altlichtenwarth (393,92),487. Münichsthal (388,39),490. Steinebrunn (386,29),497. Großkrut 2 (382,10). Bronze mit Alterspunkten: 8. Wildendürnbach 1 (470,98 Punkte),22. Ottenthal 1 (461,97),33. Oberkreuzstetten 1 (459,11),35. Staatz-Kautendorf 2 (458,09),44. Kottingneusiedl 2 (447,38),52. Wilfersdorf (431,18),59. Hautzendorf 1 (425,58),62. Mistelbach-Frättingsdorf (424,43),68. Großkrut 3 (417,39),70. Kleinschweinbarth (414,97). Silber ohne Alterspunkte: 8. Großharras 1 (462,74),45. Staatz-Kautendorf 1 (453,43),53. Zwentendorf 1 (450,66),87. Kottingneusiedl 1 (441,65),130. Grafensulz (430,42),135. Bullendorf (428,31),139. Laa/Thaya (427,09),142. Höbersbrunn 1 (425,26),214. Oberkreuzstetten 3 (408,57),224. Wilfersdorf 2 (404,74),228. Poysdorf 4 (403,65),282. Wildendürnbach 3 (383,10). Silber mit Alterspunkten: 1. Kottingneusiedl 2 (470,89 Punkte), 2. Wildendürnbach 1 (468,84), 7. Staatz-Kautendorf 2 (459,99), 20. Ottenthal 1 (447,32), 25. Oberkreuzstetten 1 (439,78). Bronze ohne Alterspunkten Damen: 1. Großharras 2 Damen (459,64 Punkte), 2. Kottingneusiedl 4 Damen (458,60). Silber ohne Alterspunkten Damen: 1. Großharras 2 Damen (448,57 Punkte), 2. Kottingneusiedl 4 Damen (443,91.) Bronze ohne Alterspunkte / verschiedene Feuerwehren: 13. Wildendürnbach 2 (426,31 Punkte), 17. Wetzelsdorf (420,59), 27. Gaweinstal 409,90 Silber ohne Alterspunkte / verschiedene Feuerwehren: 2. Wildendürnbach 2 (438,47 Punkte) FIRECUP Bronze ohne Alterspunkte: 5. Bullendorf (414,37 Punkte), 12. Oberkreuzstetten 3 (408,00), 15. Großharras 1 (404,71), 16. Zwentendorf 1 (401,75). Bronze mit Alterspunkten: 4. Kottingneusiedl 2 (424,75 Punkte). Bronze ohne Alterspunkte Damen: 1. Großharras 2 Damen (457,85 Punkte) Wettkampf-Wissen Alterspunkte gibt es, wenn das Gesamtalter der Gruppe 270 Jahre überschreitet. Für acht Jahre gibt es je einen halben Alterspunkt. Der Unterschied zwischen Bronze- und Silberbewerb ist, dass die Rollenverteilung in Bronze fix ist, in Silber werden die Aufgaben vor dem Start ausgelost. Eine Wettkampfmannschaft besteht aus acht Personen. Einen Staffellauf gibt es in NÖ nicht mehr, wohl aber beim Bundesbewerb. Wie berechnen sich die Punkte? Basis sind 500 Punkte. Von denen werden die Sekundenzahl des Löschangriffs und die Fehlerpunkte abgezogen.