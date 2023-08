FF Mistelbach/Wilfersdorf Lkw-Bergung: Acht Kubikmeter Beton landeten im Feld

Feuerwehrkräfte schneiden die Mischtrommel auf und schaufeln den Beton heraus. Foto: FF Wilfersdorf

E in Lkw-Betonmischer stürzte am Radweg nach Mistelbach in die Böschung und blieb im Feld liegen. Acht Kubikmeter Beton mussten händisch aus der Trommel geschaufelt werden.