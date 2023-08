Ein neuer Einsatz-Anhänger zum 125. Jubiläum

„Nur durch Mithilfe von allen Freiwilligen und der Ortsbevölkerung ist es möglich, eine schlagkräftige Feuerwehr zu haben“, findet Kommandant Markus Rothaler. Auch die Folgeredner wie Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Buchmann, Bürgermeister Manfred Meixner und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz hoben die Leistungen der Freiwilligen hervor. „Nur durch die Freiwilligen ist es möglich, dass die Sicherheit der Bevölkerung in unserem Land sehr gut gewährleistet ist“, so der Landtagsabgeordnete.

Mussten ab dem Gründungsjahr 1898 noch mit Handlöschpumpen das Löschwasser gefördert werden, konnte sich die FF Schletz im Jahr 1942 auf Umwegen eine Motortragkraftspritze anschaffen. 1970 stellten sie das erste Feuerwehrfahrzeug in den Betrieb. Dieses Kleinlöschfahrzeug wurde 2008 durch ein modernes Kleinlöschfahrzeug mit neuer Tragkraftspritze ausgetauscht. Umbau des Feuerwehrhauses, erster Feuerwehrheuriger, technische Einsätze und Brandeinsätze, aber auch viele Schulungen - die Freiwilligen leisteten sehr viel Arbeit in ihrer Freizeit.

Jetzt konnte ein neuer Einsatz-Anhänger, von ihnen selbst ausgerüstet, offiziell gesegnet und in Betrieb gestellt werden. In dem befindet sich auch eine Tragkraftspritze mit Zubehör. Innerhalb von zehn Minuten ist es möglich, ihn zum Transport von Löschschläuchen einzurichten. Gerade bei Flur- oder Waldbränden ist so eine Ausrüstung innerhalb kürzester Zeit notwendig. Im Festakt wurden auch verdiente Feuerwehrmänner ausgezeichnet und ein neuer Feuerwehrmann wurde angelobt.

Viele Gäste aus dem Ort sowie Vertreter vom Schienentaxi, von der Polizei Franz Weiler, aber auch Ehrengäste aus der Politik und den Feuerwehren wohnten der Hl. Messe und dem Festakt bei.

Ehrungen

Angelobung zum Feuerwehrmann: Lukas Maurer

Ehrenurkunde „40 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr“: Johann Göstel, Karl Kober, Leopold Schuster, Leopold Schulz

Verdienstmedaille III. Klasse: Markus Rothaler