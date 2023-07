Personenrettung Maler hing am Stronsdorfer Lagerhaus-Silo

Mit der Teleskopemastbühne der FF Laa konnte der Maler geborgen werden. Foto: FF Stronsdorf - Alfred Knöttner

D ie Feuerwehr Stronsdorf wurde am Montag zu einer Menschenrettung „Person in Notlage in 25 Metern am Lagerhaus-Silo in Stronsdorf“ alarmiert. Der Gerettete wurde nur leicht verletzt.

„Es geht ihm gut“, weiß Alfred Köttner von der FF Stronsdorf, der den aus luftiger Höhe geretteten am Tag nach dem Einsatz besucht hatte: „Nur die Knie sind aufgeschunden, alle Knochen sind heil aber tun vom Aufprall weh," teilte er Knöttner mit und mit einem großen „Dankeschön für die Hilfe" an alle Beteiligten machte der Fassadenmaler mit einem Kollegen auf den Heimweg. Die Teleskopemastbühne der FF Laa erreicht die verdrillte Arbeitsbühne. So konnte der Maler gerettet werden. Foto: FF Stronsdorf - Alfred Knöttner Was war passiert? Durch eine plötzliche Sturmböe war die Arbeitsbühne der Fassadenmaler am Montag einige Male um sich selbst gedreht worden, wobei sich die Seile verdrillt haben. Dadurch war es nicht mehr möglich, mit der Vorrichtung nach unten zu fahren. Ein Arbeiter war damit in mehr als 25 Meter gefangen.Einige Feuerwehrkameraden begaben sich zu einem oberhalb befindlichen Fenster des Turmes und nahmen mit ihm Kontakt auf. „Die Person war ansprechbar, orientiert und offensichtlich nicht verletzt. Auf Grund der großen Höhe des Unfallortes wurde - unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr Stronsdorf – die Teleskopemastbühne der FF Laa/Thaya nachalarmiert“, berichtet ein Feuerwehrmann: Mit dieser konnte der Maler aus seinem „Gefängnis“ in den gemessenen 30 Metern befreit werden. Nach etwa einer halben Stunde hatte er wieder festen Boden unter den Füßen. Gerettet! Der Maler hat wieder festen Boden unter den Füßen. Foto: FF Stronsdorf - Alfred Knöttner Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehrsanitäter wurde der an den Knien verletzte Maler vom Roten Kreuz Laa ins Krankenhaus gebracht. Am reibungslosen Einsatz mit guter Zusammenarbeit waren die FF Stronsdorf, FF Laa, das Rote Kreuz Laa und die Polizei Laa beteiligt.