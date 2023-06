Den Kleinen die Angst nehmen: FF-Übung im Kindergarten

Mitglieder der FF Staatz-Kautendorf besuchten den Kindergarten und führten mit den Kindern und den Mitarbeiterinnen eine Evakuierungsübung durch. Bereits am Vortag waren zwei Feuerwehrleute im Kindergarten und zeigten den Kindern, wie ein Atemschutzgeräteträger aussieht, um ihnen die Furcht vor diesen komischen Männern zu nehmen.

Dazu nahmen sie alles mit, was ein ATS-Träger so benötigt und haben sich vor den Kindern langsam die volle Montur angezogen und erklärt, wozu dies gut ist und dass man vor denen keine Angst haben muss. Natürlich durften alle, die wollten, den Helm aufsetzen und probieren, wie schwer so ein ATS-Gerät ist.

Außerdem wurden sie darauf vorbereitet, dass die Feuerwehrleute vorbeikommen und eine Übung abhalten werden, bei der sie unter anderem den Kindergarten nicht wie üblich durch den Eingang, sondern auch durch das Fenster verlassen und sich am Sammelplatz zusammenstellen, um zu überprüfen, ob auch wirklich alle Kinder da sind.

Wirklich wichtig ist im Falle des Falles die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergartenpersonal, damit alles ruhig und geregelt abläuft und man sich sicher sein kann, dass alle Kinder und Betreuer in Sicherheit sind. Ein herzlicher Dank geht hier von der Feuerwehr an das Personal des Kindergartens für die Möglichkeit, dies gemeinsam zu üben, in der Hoffnung, es nie im Ernstfall durchspielen zu müssen. Und ganz wichtig war natürlich der Kontakt zu den Kindern, um ihnen die Feuerwehr näher zu bringen und ihnen die Furcht zu nehmen.