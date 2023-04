FF und RK halfen Mistelbacherin lag nach Sturz bewegungsunfähig in der Wohnung

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die FF Mistelbach-Stadt verschaffte sich und den anderen Rettungskräften mit ein paar geübten Handgriffen Zugang zur versperrten Wohnung. Foto: FF Mistelbach-Stadt

S eit einer Woche gab es keinen Kontakt mehr zu der Frau in ihnrer Wohnung in der Mistelbacher Mitschastraße: Am späten Abend des 11. April rückte die FF Mistelbach-Stadt aus, um den Rettungskräften Zugang zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zu verschaffen.